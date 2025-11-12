虛擬資產犯罪國際化 艾格蒙聯盟3度選台灣辦研討會…20國與會

柬埔寨太子集團主席陳志在世界各地建立龐大網絡洗錢，凸顯虛擬貨幣犯罪已是國際挑戰，調查局與國際反洗錢組織艾格蒙訓練中心，本月10至12日共同舉辦「亞太區虛擬資產研討會」，包括來自法國、義大利、以色列等8國公私部門，共10位專家來台擔任講者，以及史瓦帝尼與亞太區20個國家、37位金融情報中心官員來台與會，針對虛擬資產的風險與犯罪態樣、調查工具及國際合作案例等議題經驗分享。

法務部長鄭銘謙表示，這不僅象徵調查局在全球洗錢防制、打擊資恐及資武擴等領域的努力與貢獻獲得國際肯定，也展現台灣秉持國際責任與合作精神，積極參與跨境執法與金融情報合作的決心。

調查局長陳白立表示，為回應新興跨境犯罪趨勢，調查局2022年成立「幣流追蹤工作小組」，提升專業與科技偵查能力，並強化跨機關、跨國合作架構。身為艾格蒙聯盟成員之一，我國長期致力於透過技術協助、教育訓練及資訊交流，與各國攜手強化區域與全球防制網絡。

調查局指出，隨著科技快速發展，全球金融體系邁向數位化，虛擬資產，例如加密貨幣及去中心化金融（DeFi），正重塑傳統金融交易模式。然而，這些新興技術在帶來便利與機會的同時，也為執法機關帶來前所未有的挑戰。

犯罪分子藉由虛擬資產的匿名性、去中心化與跨境特性，從事洗錢、資恐、資武擴及其他犯罪活動，手法不斷翻新，使全球執法與金融情報單位承受巨大壓力。面對此挑戰，唯有持續精進專業與技術能力，加強跨境合作，才能有效防制虛擬資產犯罪。

有鑑於虛擬資產犯罪已成為當前全球最具挑戰性的議題，犯罪手法隨科技演進不斷變化，使偵查與防制工作面臨高度挑戰。調查局與艾格蒙聯盟訓練中心規劃為期3天的研討議程，針對風險評估、犯罪趨勢、調查工具及國際合作實例等主題進行專題報告與討論。

艾格蒙聯盟成立於1995年，秘書處設在加拿大渥太華，由各司法管轄體的金融情報中心組成，目前會員有182個，是世界上規模最大的國際防制洗錢組織，用意是促進會員間防制洗錢及打擊資恐、資武擴相關合作及資訊分享。艾格蒙聯盟訓練中心成立於2018年，是艾格蒙聯盟轄下的訓練機構，協助各金融情報中心追求卓越和提升領導力，強化並推廣金融情報中心的地位與能見度。