台中離譜搶案…2男洗劫住戶百萬還想滅口 先迷昏再猛添炭火

台中西屯區去年發生離譜搶案，謝姓、胡姓男子覬覦廖姓住戶家境優渥，半夜闖入持刀挾持、綑綁再洗劫數百萬元，2人怕事跡敗露竟想滅口，迷昏廖再燒炭企圖製造成意外，過程見廖甦醒還命他繼續睡同時猛添炭火，檢方偵結依殺人未遂等罪嫌起訴謝男，胡姓同夥逃亡通緝中。

檢警調查，謝男、胡男2024年6月2日凌晨1點多，闖入廖姓被害人家中，持刀命廖進入廁所將他綑綁，再大肆搜刮屋內港幣68萬元、韓幣4000萬元，及數萬元台幣、名牌包及勞力士金表。

2人又命廖交出提款卡及密碼，由謝開廖男的車四處找提款機盜領244萬元後，再由胡持搶來的外幣至彰化員林兌換。

謝、胡為避免強盜犯行曝光，竟萌生殺人犯意，當晚8點多持蠻牛添加藥物逼廖喝下昏睡，還買木炭、火種在屋內點燃，企圖營造廖是一氧化碳中毒意外死亡假象；隔天廖醒來，驚覺一旁有燃燒中木炭，趕緊丟入馬桶熄滅卻被胡發現。

胡一邊命廖躺在床上繼續睡，一邊則持續添加木炭，所幸廖早已清醒偷偷開窗，並趁機打110報案稱「在家裡被綁架，對方有刀、槍，需警盡快協助」，謝、胡見警方趕來各自逃逸再會合，胡最後將搶來的50萬元分給謝當酬勞。

檢方訊時，謝男僅坦承強盜，否認殺人未遂，辯稱是按胡的指示才買木炭，不知道目的是什麼；胡男的女友則證稱，6月3日她開車載胡去找律師，胡稱自己卡到強盜案，可能會關10幾年，後來下車後就沒跟他聯繫。

檢方並調閱廖男帳戶明細，發現6月2日有每筆10至15萬元頻繁領出，且監視器也拍下謝男到ATM提領，另廖男體內也驗出疑似化學物中毒、鼻孔有黑色物質殘留，屋內也有燃燒過炭盆。