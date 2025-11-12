鐵窗內外層層列管教化 社安網仍難防

邱姓男子在苗栗市街頭持菜刀隨機砍人，昨被依三個殺人未遂罪起訴，求處無期徒刑。矯正官員說，邱今年三月刑滿出獄，曾學習泥作並至台積電相關廠房工地工作，社會安全網對他列管再三，也進行相關處遇教化，卻無法防止他再度犯案。

邱十年前暴力犯罪被捕，依殺人未遂罪、傷害罪判應執行有期徒刑九年三月，他在花蓮監獄服刑表現不佳，常與人口角甚至發生肢體衝突，因品操不佳，關滿刑期才出獄，未獲假釋機會，也未獲得一天縮刑的寬典。

據了解，矯正機關曾對他「類別輔導」；每個人犯罪成因不一，再對犯罪動機做「個別輔導」；邱與人不睦，在監時接受法治教育「團體輔導」，另不時佐以心理諮商師與談，監所對邱盡力做出完足教化。

邱今年三月廿三日刑滿出獄，因家住苗栗，花蓮監獄將他轉介到更生保護會苗栗分會，邱主動表示對泥作有興趣，想接受泥作技術培訓謀生，習得技術後，邱被引介到台積電相關廠房作下包水泥工程。

因邱有毒品紀錄，復歸後成毒品列管人口，毒品危害防制中心人員、轄區警察月月探訪關注行蹤，邱的作息、社交如常，電話訪查也呈現正常狀態。但八、九月失聯，十月就再度犯案。