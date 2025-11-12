聽新聞
0:00 / 0:00
鐵窗內外層層列管教化 社安網仍難防
邱姓男子在苗栗市街頭持菜刀隨機砍人，昨被依三個殺人未遂罪起訴，求處無期徒刑。矯正官員說，邱今年三月刑滿出獄，曾學習泥作並至台積電相關廠房工地工作，社會安全網對他列管再三，也進行相關處遇教化，卻無法防止他再度犯案。
邱十年前暴力犯罪被捕，依殺人未遂罪、傷害罪判應執行有期徒刑九年三月，他在花蓮監獄服刑表現不佳，常與人口角甚至發生肢體衝突，因品操不佳，關滿刑期才出獄，未獲假釋機會，也未獲得一天縮刑的寬典。
據了解，矯正機關曾對他「類別輔導」；每個人犯罪成因不一，再對犯罪動機做「個別輔導」；邱與人不睦，在監時接受法治教育「團體輔導」，另不時佐以心理諮商師與談，監所對邱盡力做出完足教化。
邱今年三月廿三日刑滿出獄，因家住苗栗，花蓮監獄將他轉介到更生保護會苗栗分會，邱主動表示對泥作有興趣，想接受泥作技術培訓謀生，習得技術後，邱被引介到台積電相關廠房作下包水泥工程。
因邱有毒品紀錄，復歸後成毒品列管人口，毒品危害防制中心人員、轄區警察月月探訪關注行蹤，邱的作息、社交如常，電話訪查也呈現正常狀態。但八、九月失聯，十月就再度犯案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言