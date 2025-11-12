快訊

毒品高風險人口 學者籲複式監控

聯合報／ 記者范榮達陳俊智／連線報導

苗栗邱姓男子隨機殺人案，凶嫌十年兩度因吸毒犯案，中正大學犯罪防治學系暨研究所教授賴擁連說，可縮短毒品高風險人口失聯通報期，對社會安全網防堵漏接有幫助，但通報期程縮短，代表需提高監控能量，毒防中心個案管理師、社工工作壓力會提高，建議採取「複式監控」。

邱男為縣警局列管尿液採檢人口，六、七月驗尿都呈陰性，但八、九月訪視失聯，十月就出事，警方已加強勾稽毒品、傷害前科高風險人口，並將協尋通報期從三個月縮短為二個月。

另毒品案假釋保護管束期間，要定期到地檢署報到驗尿，頻率從每二周至每二月採驗一次，刑滿出獄兩年內，每季接受尿液採檢一次，但驗尿前須先發通知書，檢警認為等於事前預告，只要檢驗前不吸食毒品，即可製造陰性假象；若拒不到驗，警方可聲請強制驗尿，但當事人不理，無法源可處罰，建議修法防堵。

賴擁連說，各地毒防中心個案管理師工作量大又複雜，有時還伴隨生命危險，人員流動速度快；當個管師無法跟個案建立情感信任與一定程度熟悉，恐難察覺個案異狀，防範未然。如何充實毒防中心人力與鼓勵人員久任，對預防犯罪很重要。

賴擁連建議對毒品高風險人口，採取「複式監控」，個管師、警方共享個案資料，平時由個管師監控監督，電訪或家訪多次失聯，馬上轉入治安顧慮人口名單，由警方接續追查，此做法應推行到全國，才能全面防範。

毒品 社工
