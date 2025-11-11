苗栗隨機殺人案起訴 學者籲：毒品人口應採個管師、警方複式監控

苗栗10月發生隨機殺人事件，由於凶手為毒品高風險人口且犯案前失聯，縣府檢討後決定將失聯通報時間從3個月縮短至2個月，做法獲學者肯定，但學者也提醒列管追蹤個案需要龐大量能支撐。

中正大學犯罪防治學系暨研究所教授賴擁連，肯定苗栗縣政府將毒品高風險人口失聯通報從3個月縮短到2個月，認為此做法是積極正面回應問題，對社會安全網綿密防堵漏接也有幫助，但通報期程縮短、強化監控勢必需要更多能量，毒防中心個案管理師與社工的工作壓力與負擔將更沈重，對於個案的掌握可能也會造成影響。

賴擁連指出，全國各地毒防中心個案管理師的工作量大又複雜，有時還伴隨生命危險，如薪資待遇不如預期，或有其他更好的工作環境，人員流動速度就會很快；當個管師無法跟個案建立情感信任與一定程度的熟悉，恐難察覺個案異狀，做到防範未然目的。因此，如何充實毒防中心人力與鼓勵人員久任，對預防犯罪相當重要。

另外，賴擁連認為社安網不只是橫向擴張範圍，也需要上下重疊防止漏接。他表示，毒防中心個管師與社工工作存在風險高，經常需要警察協助，一般而言都是電訪與家訪多次無著落後始將個案移請警察協尋，然而實務上警察也有其自身的勤務，往往「請警方協尋」的結果最後都變成「沒有遇到」，真正失聯，此情對掌握個案增添許多不確定性，形成社安網的潛在破口。

在毒品高風險人口管制方面，賴擁連主張「複式監控」，個管師與警方共享個案資料，平時由個管師監控監督，但只要個案因電訪與家訪多次、行程失聯，資料馬上轉入治安顧慮人口名單，由警方接續追查掌握行蹤，避免犯罪情事的再度發生。

