不斷更新／鳳凰颱風來襲！彰化縣跟進宣布放颱風假 停班課資訊一次看

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導

輔仁大學附設醫院今天下午驚傳暴力事件。30歲曾男下午2時許至輔大就診時，掏出預藏的美工刀朝正在替他看診的醫師江漢聲猛揮，導致江的手腕受傷。江漢聲是輔大前校長，國內泌尿科名醫，他被攻擊的消息傳出後，包括輔大院長黃瑞仁、Icu醫生陳志金、姜冠宇等醫界人士紛紛在臉書譴責醫療暴力，輔大也聲明，強調將追究責任，絕不寬貸。

黃瑞仁在臉書表示，「醫療暴力，零容忍！」對於大家關注江漢聲傷勢，他表示，謝謝大家的關心，江漢聲一切平安，已赴警局做筆錄提告，輔大醫院全力協助。

陳志金則表示，「醫生幫忙看診，竟然也被病人攻擊！譴責醫療暴力！」他說，自己曾是江漢聲的學生，江教授年過75歲，曾任輔大校長，是泌尿科醫師。當醫學生的時候，曾經上過他的課。對於江漢聲遭攻擊，他非常不平，反問：「難道現在連看個診，都要防護了嗎？」

醫師姜冠宇則建議，曾在醫療場域出現攻擊行為者，應在健保卡註記。他在臉書粉團表示，明天就是醫師節了，結果病人在門診「亮刀」，我們的老師還真的被切傷，有需要讓我們這麼痛心嗎？他強調醫療暴力零容忍，曾醫療場域出現攻擊行為極其嚴重，應要註記健保卡，讓醫護仁在第一時間就做最好的防範。

江漢聲出身醫師世家，父親江萬煊有台灣的金賽士之稱，也是泌尿科名醫。江漢聲自小學業成績優異，更在音樂方面有傑出造詣，曾多次得到鋼琴比賽獎項。他1975年畢業於台大醫學院，醫學系同班同學出過三位衛生署長，包括葉金川、林芳郁、侯勝茂。江漢聲 曾任男性醫學會長、性教育協會長、泌尿科醫學會理事長等，更創立尿失禁防治協會。

今天下午2時許，30歲曾姓男子輔大看泌尿科時，突然拿出預藏的美工刀攻擊看診的江漢聲，江被攻擊後立刻奪門而出，但仍造成其右手腕被刺傷、左腹部刀傷。該患者被在場醫護人員與保全制止，警方獲報到場，將曾男當場逮捕，並帶回派出所偵訊釐清案情。

輔大院方下午發出聲明，強調受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險，後續將全力配合警方調查；也強調將依法追究相關責任，絕不寬貸。

輔仁大學附設醫院今天下午驚傳暴力事件，醫師江漢聲受傷。江漢聲是輔大前校長，國內泌尿科名醫。本報資料照片
輔仁大學附設醫院今天下午驚傳暴力事件，醫師江漢聲受傷。江漢聲是輔大前校長，國內泌尿科名醫。本報資料照片
醫師姜冠宇在臉書專頁表示，明天就是醫師節了，結果病人在門診「亮刀」，我們的老師還真的被切傷，有需要讓我們這麼痛心嗎？他強調醫療暴力零容忍，曾醫療場域出現攻擊行為極其嚴重，應要註記健保卡，讓醫護在第一時間就做最好的防範。圖／取自姜冠宇臉書
醫師姜冠宇在臉書專頁表示，明天就是醫師節了，結果病人在門診「亮刀」，我們的老師還真的被切傷，有需要讓我們這麼痛心嗎？他強調醫療暴力零容忍，曾醫療場域出現攻擊行為極其嚴重，應要註記健保卡，讓醫護在第一時間就做最好的防範。圖／取自姜冠宇臉書

醫學會 醫師 泌尿科
