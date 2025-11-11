快訊

嘉義納入陸警範圍！鳳凰颱風最新動態曝光

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

盯上175萬現金流 扳手黨清晨行搶當日分贓遭嘉檢起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義2名吳姓及王姓男子得知張姓男子攜巨款在嘉義市某遊藝場外與林姓男子交易，3人畫策設謀，由36歲吳男埋伏待交易完成持扳手威嚇作勢攻擊落單林男，順利搶走現金175萬及價值5萬元3張積分卡，3人得手後分贓。案經警方循線查緝到案，嘉檢今偵結認定3人涉犯刑法攜帶兇器強盜等重罪提起公訴。

起訴書指出，45歲吳男於今年8月間得知張姓男子將於9月1日凌晨攜帶現金至遊藝場外交款，涉嫌在30歲王男住處透露訊息籌畫行搶。王男、36歲吳男接獲指示後分騎機車前往遊藝場埋伏，王男中途返回住處。

清晨3時許張男將175萬元現金與價值5萬元3張積分卡交給林男，6時21分吳男持扳手開啟車門作勢攻擊在車內休息的林男，林男無力反抗，吳搶走內含全數財物的帆布包後迅速逃逸。並在得手後途中更換衣物，前往王男住處交付贓款並立即分贓。

檢方調查，涉嫌動手的吳男獲得90萬元，王男留得25萬元並於清晨7時許將60萬元及3張積分卡交付45歲吳男。吳男離開後另聯繫35歲羅男前來接應，由羅男負責處理作案用機車並協助藏匿贓款，其中40萬元寄放於羅男女友住處。

警方於9月10日在竹崎鄉拘提吳男、羅男，並扣得以贓款購得的iPhone SE、黃金飾品及現金9000元。檢方認定3名主嫌共同策畫、分工明確，構成刑法攜帶兇器強盜罪；羅男雖未事先得知扳手行搶情節，但事後確實接應與協助處理贓款，涉犯幫助強盜罪。

凌晨遊藝場變搶點，175萬強盜案曝光，三嫌分工分贓全落網，嘉檢偵結起訴。圖／本報資料照片
凌晨遊藝場變搶點，175萬強盜案曝光，三嫌分工分贓全落網，嘉檢偵結起訴。圖／本報資料照片

贓款 強盜 嘉義
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

假賣虛幣真行槍30萬 嘉檢起訴面交、藏匿犯嫌2人

嘉義機車撞死行人指對向汽車閃大燈 嘉檢查無關聯

網紅「鳳梨」駕車遭槍擊嘉檢追加起訴藏匿槍手男子 主嫌等4人在逃

網紅「鳳梨」駕車遭連開12槍 嘉檢追加起訴藏匿槍手男子

相關新聞

台南安平水域女子墜河又有男浮屍 警籲民眾鳳凰颱風期間勿到海邊

輕度颱風「鳳凰」逼近，中央氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，台南市安平區四草大橋今天清晨驚傳女子落海，警消搜尋中；另外，...

北市東區2精品店賣假貨被抄 LV、CHANEL、DIOR都1折賣

台北市林姓、蕭姓女子各在東區經營精品服飾店，聯合向大陸廠商採購LV、CHANEL、DIOR等20餘家品牌的仿冒品，以原價...

花蓮警車陷泥沼 鳳凰颱風豪雨中執勤驚險脫困

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮從昨天晚上開始陸續下大豪雨，馬太鞍溪水暴漲外，光復鄉農田水也有溢流，防汛道路都是泥...

颱風天宜蘭佛光大學傳火警 雲起樓研究室悶燒消防火速撲救

宜蘭的佛光大學傳出火警，校內雲起樓4樓今天下午1時許突然冒出濃煙，消防局獲報派員上山灌救，很快撲滅火勢。今天全縣停班停課...

無視防颱禁令！澎湖釣客漁港垂釣遭舉發 最高可罰25萬

鳳凰颱風來襲，澎湖縣政府昨晚發布禁限制令，要求民眾停止海域和港區活動，但是，今天中午海巡署金馬澎分署發現有民眾違規垂釣，...

影／鳳凰颱風逼近！彰化釣客突意識不清 消防員徒步2公里救援

中央氣象署已發布鳳凰颱風海上陸上颱風警報，1名年約60歲男性釣客今天上午仍到彰化縣芳苑鄉漢寶濕地釣魚時，突身體不適，友人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。