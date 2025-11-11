快訊

診間揮刀攻擊輔大名醫暨前校長江漢聲 男遭警逮怒吼畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市輔大醫院今天下午發生醫療暴力濺血事件。前輔大校長、泌尿科名醫江漢聲看診時遭30歲曾男持美工刀攻擊，江漢聲左手腕遭刺傷、左腹部輕微擦傷，曾男犯案後旋遭逮。據了解曾男曾在個人臉書發多篇文章攻擊江漢聲，行凶動機仍待釐清。

有民眾拍下當時曾男犯案後被警方逮捕帶離的影片並PO網，從畫面中可見曾男被警方押著離開時，情緒激動地高喊：「沒有正義，沒有和平。」據了解，現年30歲的曾男是輔大肄業生，在校期間多次就許多議題向校方抗議，時任校長的就是今天遭砍傷的江漢聲。之後曾男就時常在個人臉書發文攻擊江漢聲。

今天下午2時許曾男疑刻意帶著美工刀至江漢聲看診的診間內，朝江漢聲暉刀猛砍，導致江漢聲左手腕遭刺傷，左腹部輕微擦傷。曾男犯案後旋遭保全壓制逮捕，並送交趕來的警方帶回偵訊，確切犯案動機仍待警方調查釐清。

輔仁大學附設醫院外觀。圖／輔大醫院提供
輔仁大學附設醫院外觀。圖／輔大醫院提供
曾男被警方帶離時不斷高喊：沒有正義、沒有和平。圖／Threads@cutelily218提供
曾男被警方帶離時不斷高喊：沒有正義、沒有和平。圖／Threads@cutelily218提供
輔大泌尿科名醫江漢聲手腕遭刺傷。記者黃子騰／翻攝
輔大泌尿科名醫江漢聲手腕遭刺傷。記者黃子騰／翻攝

