輔大醫院驚傳醫療暴力…男子看診中突持刀砍醫師 保全旋即壓制逮人

新北市泰山區輔仁大學附設醫院今天下午驚傳病患砍醫師暴力事件。30歲曾男下午2時許至輔大醫院就診時，突然掏出預藏的美工刀朝正在替他看診的醫師猛揮，導致醫師手腕遭劃傷。保全見狀立即將曾男制伏，目前曾男已被帶回警局釐清犯案動機。

據了解，30歲曾姓男子今天下午2時許至輔大醫院就醫，不料曾男看診途中不明原因突然掏出美工刀劃傷看診的醫師，醫師來不及閃避右手腕遭刺傷、左腹部輕微擦傷，行凶的曾男旋遭醫院保全制止，林口警方獲報立即趕抵將曾男帶回警局偵訊，而受傷的醫師經醫院及時治療後已無大礙。