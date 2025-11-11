聽新聞
輔大醫院驚傳醫療暴力…男子看診中突持刀砍醫師 保全旋即壓制逮人
新北市泰山區輔仁大學附設醫院今天下午驚傳病患砍醫師暴力事件。30歲曾男下午2時許至輔大醫院就診時，突然掏出預藏的美工刀朝正在替他看診的醫師猛揮，導致醫師手腕遭劃傷。保全見狀立即將曾男制伏，目前曾男已被帶回警局釐清犯案動機。
據了解，30歲曾姓男子今天下午2時許至輔大醫院就醫，不料曾男看診途中不明原因突然掏出美工刀劃傷看診的醫師，醫師來不及閃避右手腕遭刺傷、左腹部輕微擦傷，行凶的曾男旋遭醫院保全制止，林口警方獲報立即趕抵將曾男帶回警局偵訊，而受傷的醫師經醫院及時治療後已無大礙。
輔大醫院也緊急發表聲明表示，一名民眾於門診就醫過程中，持美工刀攻擊醫師。院內同仁與保全人員第一時間上前制止，並立即通報警方處理，目前警方已將涉事者帶回偵辦。受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險，後續將全力配合警方調查。輔大醫院強烈譴責任何形式的醫療暴力行為，將依法追究相關責任，絕不寬貸，並持續強化院內安全防護措施，確保醫療人員與病患安全。
