石垣島來台遊艇暗藏1萬多包加熱菸 疑買低賣高牟利

我國已開放加熱菸上市，關務署基隆關今天說，接獲遊艇返航涉嫌夾在加熱菸入境，通報海巡署聯合查緝，果真在來自日本石垣島，駛入宜蘭烏石港的遊艇，查獲1萬多包加熱菸，已依違反菸酒管理法，將林姓船長等2人移送檢方偵辦。

基隆關說，接獲有遊艇夾帶加熱菸從烏石港闖關情資後，通報海巡署偵防分署宜蘭查緝隊，再會同宜蘭縣政府財政稅務局、海巡署北部分署第1岸巡隊、艦隊分署第7海巡隊，與基隆關共組專案小組查辦。

遊艇進港後，海巡查緝人員在今年年10月31日持宜蘭地方法院核發的搜索票，在涉案遊艇上，查獲加熱菸1萬2389包、捲菸300包及加熱器54組，全案在製作筆錄後移送宜蘭地檢署偵辦。

基隆關說，涉案來自日本石垣島，查獲的加熱菸均為日文包裝，共有4種品牌，分別裝在24個紙箱，再藏在座位下艙間規避檢查。遊艇載運的加熱菸數量、裝載手法顯非一般消費者習慣，研判林男利用宜蘭地區與日本石垣島相對較近的距離，降低運輸成本，走私牟利。

關員分析，衛生福利部今年10月11日審核通過特定加熱菸品項，在台合法上市。日本境內相同或類似品牌加熱菸，價格較國內便宜。不法人士應是想利用「買低賣高」及「薄利多銷」方式，將菸品自日本私運入境轉售牟利。

海巡署偵防分署指出，走私犯罪不僅損害國家稅收，且任何形式菸品均含尼古丁及致癌物質，長期吸食將增加罹病風險。專案小組這次成功阻絕私菸入境，避免市場秩序遭擾亂，成功守護國人健康權益。

基隆關表示，海關查緝非法加熱菸走私不遺餘力，未來會持續與國內外執法機關合作，並研究分析緝獲案例態樣，鎖定高風險貨物加強查核，全力守護邊境安全及國人健康。

海巡署呼籲國人若發現海上不法活動，或走私偷渡線索，以及通報外國和中國軍艦、公務船及20噸以下異常目標，都可撥打海巡「118」免費報案專線，全民齊心共同為維護社會治安盡一分心力。