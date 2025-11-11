快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

我國已開放加熱菸上市，關務署基隆關今天說，接獲遊艇返航涉嫌夾在加熱菸入境，通報海巡署聯合查緝，果真在來自日本石垣島，駛入宜蘭烏石港的遊艇，查獲1萬多包加熱菸，已依違反菸酒管理法，將林姓船長等2人移送檢方偵辦。

基隆關說，接獲有遊艇夾帶加熱菸從烏石港闖關情資後，通報海巡署偵防分署宜蘭查緝隊，再會同宜蘭縣政府財政稅務局、海巡署北部分署第1岸巡隊、艦隊分署第7海巡隊，與基隆關共組專案小組查辦。

遊艇進港後，海巡查緝人員在今年年10月31日持宜蘭地方法院核發的搜索票，在涉案遊艇上，查獲加熱菸1萬2389包、捲菸300包及加熱器54組，全案在製作筆錄後移送宜蘭地檢署偵辦。

基隆關說，涉案來自日本石垣島，查獲的加熱菸均為日文包裝，共有4種品牌，分別裝在24個紙箱，再藏在座位下艙間規避檢查。遊艇載運的加熱菸數量、裝載手法顯非一般消費者習慣，研判林男利用宜蘭地區與日本石垣島相對較近的距離，降低運輸成本，走私牟利。

關員分析，衛生福利部今年10月11日審核通過特定加熱菸品項，在台合法上市。日本境內相同或類似品牌加熱菸，價格較國內便宜。不法人士應是想利用「買低賣高」及「薄利多銷」方式，將菸品自日本私運入境轉售牟利。

海巡署偵防分署指出，走私犯罪不僅損害國家稅收，且任何形式菸品均含尼古丁及致癌物質，長期吸食將增加罹病風險。專案小組這次成功阻絕私菸入境，避免市場秩序遭擾亂，成功守護國人健康權益。

基隆關表示，海關查緝非法加熱菸走私不遺餘力，未來會持續與國內外執法機關合作，並研究分析緝獲案例態樣，鎖定高風險貨物加強查核，全力守護邊境安全及國人健康。

海巡署呼籲國人若發現海上不法活動，或走私偷渡線索，以及通報外國和中國軍艦、公務船及20噸以下異常目標，都可撥打海巡「118」免費報案專線，全民齊心共同為維護社會治安盡一分心力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

關務署基隆關會同海巡單位，在從來自日本石垣島，駛入宜蘭烏石港的遊艇上，查獲1萬多包加熱菸，已依違反菸酒管理法，將林姓船長等2人移送檢方偵辦。圖／基隆關提供
相關新聞

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

國防部全民防衛動員署後備指揮部一名尤姓上尉財務官因缺錢有貸款需求，藉由能接觸軍方預算業務的機會，出賣機敏情報給中國大陸人...

石垣島來台遊艇暗藏1萬多包加熱菸 疑買低賣高牟利

我國已開放加熱菸上市，關務署基隆關今天說，接獲遊艇返航涉嫌夾在加熱菸入境，通報海巡署聯合查緝，果真在來自日本石垣島，駛入...

苗栗市隨機殺人案起訴 3個殺人未遂罪嫌檢方求處無期徒刑

苗栗市上個月街頭隨機殺人案，邱姓男子持菜刀揮刺1名大人、2名兒童，苗栗地檢署今天偵結起訴，認邱男犯3個殺人未遂罪嫌，對幾...

北市1至9月近千件毒駕 未來快篩拒測「罰18萬、吊銷駕照」

台北市警察局今年1至9月，共計查緝954件施用毒品後駕車案件，比前年同期增加831件，數量大增原因，是因刑法修正公共危險...

虛擬幣交易變強盜 詐團約見買家空氣槍射臉奪走30萬

嘉義24歲江男與房姓、林姓男子（2人另案偵辦）透過 Telegram 偽稱出售泰達幣，誘使買家攜帶現金赴指定地點，趁買家...

無通報、求援紀錄！彰化母女雙屍命案 疑因病痛、照顧壓力所苦

彰化市昨發生一起母女雙屍命案，一名46歲的賴姓女子先是被發現墜樓身亡，警方隨後在其住處發現70歲母親也陳屍家中，警方調查...

