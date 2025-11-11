快訊

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

苗栗市隨機殺人案起訴 3個殺人未遂罪嫌檢方求處無期徒刑

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗市上個月街頭隨機殺人案，邱姓男子持菜刀揮刺1名大人、2名兒童，苗栗地檢署今天偵結起訴，認邱男犯3個殺人未遂罪嫌，對幾無反擊能力女童下手，且事隔10年再犯，具體求處無期徒刑。

檢察官指出，邱男（48歲）隨機持刀對素昧平生之3名被害人身體要害部位攻擊、揮刺，其中兩名被害人尤為國小就讀之柔弱女性兒童，對邱幾無反擊之能力，除造成被害人極大身心創傷，行兇過程既為多人所目睹，危害公共秩序與社會安寧甚鉅。

此外，邱曾於2015年間，持剪刀向多名被害人揮刺而犯殺人未遂等案，經法院判處重刑並執行完畢，可見邱對刑罰反應力極為薄弱，更有持利器隨機攻擊被害人要害部位之兇殘習性，為保護重要法益及社會安全，就邱2次故意對兒童犯殺人未遂，及成人1次殺人未遂罪嫌，均具體求處無期徒刑，以示儆懲。

邱男犯案後，檢察官10月3日向法院聲請羈押邱姓被告獲准，今天偵結起訴，起訴書指出，邱10月2日上午施用安非他命後騎車，將刀刃長17公分菜刀以黑色膠帶綑綁於左手尋找作案目標，當天下午3點42分許，在苗栗市社寮街，見一名國小徐姓女兒童步行於道路，調頭後下車靠近，以菜刀朝徐姓兒童脖子直刺，經徐姓兒童以右手遮擋，復朝胸部直刺受傷。

徐童掙脫往前奔跑右轉至附近便利商店廁所躲避，邱騎機車尾隨，持刀刺向見義勇為林姓男子腹部、胸部，造成血胸、橫膈膜及肝臟撕裂傷等傷勢，後來又見國小丁姓女童，再以右手抓住丁姓兒童，持刀朝胸口直刺，造成血胸等傷勢，適有黃姓老師奮力拉開丁姓女童，邱乘隙逃逸，警方循線到邱的處逮人，3名被害人經救治後，均倖免於難而未發生死亡之結果。

苗栗市上個月街頭隨機殺人案，邱姓男子持菜刀揮刺1名大人、2名兒童，苗栗地檢署今天偵結起訴，求處無期徒刑。圖／民眾提供
苗栗市上個月街頭隨機殺人案，邱姓男子持菜刀揮刺1名大人、2名兒童，苗栗地檢署今天偵結起訴，求處無期徒刑。圖／民眾提供

殺人未遂 被害人 女童
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

剴剴案無期徒刑判得太重？法官函調2保母探視紀錄查證

母親遺產由姊姊安排 莽弟火大燒屋、開車撞姊夫…殺人未遂判9年半

苗栗市西山垃圾場2個月4起火災 鍾東錦說重話了

一生為苗栗市大西山地區 8連霸市民代表蘇文霸病逝

相關新聞

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

國防部全民防衛動員署後備指揮部一名尤姓上尉財務官因缺錢有貸款需求，藉由能接觸軍方預算業務的機會，出賣機敏情報給中國大陸人...

石垣島來台遊艇暗藏1萬多包加熱菸 疑買低賣高牟利

我國已開放加熱菸上市，關務署基隆關今天說，接獲遊艇返航涉嫌夾在加熱菸入境，通報海巡署聯合查緝，果真在來自日本石垣島，駛入...

苗栗市隨機殺人案起訴 3個殺人未遂罪嫌檢方求處無期徒刑

苗栗市上個月街頭隨機殺人案，邱姓男子持菜刀揮刺1名大人、2名兒童，苗栗地檢署今天偵結起訴，認邱男犯3個殺人未遂罪嫌，對幾...

北市1至9月近千件毒駕 未來快篩拒測「罰18萬、吊銷駕照」

台北市警察局今年1至9月，共計查緝954件施用毒品後駕車案件，比前年同期增加831件，數量大增原因，是因刑法修正公共危險...

虛擬幣交易變強盜 詐團約見買家空氣槍射臉奪走30萬

嘉義24歲江男與房姓、林姓男子（2人另案偵辦）透過 Telegram 偽稱出售泰達幣，誘使買家攜帶現金赴指定地點，趁買家...

無通報、求援紀錄！彰化母女雙屍命案 疑因病痛、照顧壓力所苦

彰化市昨發生一起母女雙屍命案，一名46歲的賴姓女子先是被發現墜樓身亡，警方隨後在其住處發現70歲母親也陳屍家中，警方調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。