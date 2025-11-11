苗栗市隨機殺人案起訴 3個殺人未遂罪嫌檢方求處無期徒刑

苗栗市上個月街頭隨機殺人案，邱姓男子持菜刀揮刺1名大人、2名兒童，苗栗地檢署今天偵結起訴，認邱男犯3個殺人未遂罪嫌，對幾無反擊能力女童下手，且事隔10年再犯，具體求處無期徒刑。

檢察官指出，邱男（48歲）隨機持刀對素昧平生之3名被害人身體要害部位攻擊、揮刺，其中兩名被害人尤為國小就讀之柔弱女性兒童，對邱幾無反擊之能力，除造成被害人極大身心創傷，行兇過程既為多人所目睹，危害公共秩序與社會安寧甚鉅。

此外，邱曾於2015年間，持剪刀向多名被害人揮刺而犯殺人未遂等案，經法院判處重刑並執行完畢，可見邱對刑罰反應力極為薄弱，更有持利器隨機攻擊被害人要害部位之兇殘習性，為保護重要法益及社會安全，就邱2次故意對兒童犯殺人未遂，及成人1次殺人未遂罪嫌，均具體求處無期徒刑，以示儆懲。

邱男犯案後，檢察官10月3日向法院聲請羈押邱姓被告獲准，今天偵結起訴，起訴書指出，邱10月2日上午施用安非他命後騎車，將刀刃長17公分菜刀以黑色膠帶綑綁於左手尋找作案目標，當天下午3點42分許，在苗栗市社寮街，見一名國小徐姓女兒童步行於道路，調頭後下車靠近，以菜刀朝徐姓兒童脖子直刺，經徐姓兒童以右手遮擋，復朝胸部直刺受傷。