國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

國防部全民防衛動員署後備指揮部一名尤姓上尉財務官因缺錢有貸款需求，藉由能接觸軍方預算業務的機會，出賣機敏情報給中國大陸人士，從而獲得虛擬貨幣「泰達幣」作為酬勞，5次共得手近5千顆泰達幣，市價約15萬元，被依涉犯國安法起訴。

橋頭地檢署指出，這名尤姓軍官從2022年1、2月開始，因為有貸款需求，而從網路上認識暱稱為「聲音好聽」的中國大陸籍人士，想向對方申請貸款，當對方得知尤姓軍官是國軍現役軍人後，這名中國大陸籍人士便以尤姓軍官提供的財力條件無法申辦貸款為由，改利誘他提供任職單位內可取得的機密資料，約定以虛擬貨幣當作酬勞。

尤姓軍官為了取得資金，2022年1月第一次犯案，利用在南部地區後備指揮部擔任中尉預算財務官的機會，鋌而走險用手機翻拍職務上審核蓋有其本人、科長、參謀長等3人職章的「核銷簽呈」，再將照片用Telegram傳送給對方，不料遭對方打槍，認定文件不夠機密重要。

不過他不死心，在2022年7月晉升上尉並調任到後指部本部擔任上尉統計官後，當年底就用自己的帳號登入軍用內部網站，搜尋從2021年4月9日至10月4日期間上傳的國軍準則，再以手機翻拍，用Telegram傳給對方，果然就陸續收到1408顆泰達幣作為報酬。

尤姓軍官食髓知味，隔年2023年6月調任國防部全民防衛動員署北部地區後備指揮部擔任上尉財務官後，再次利用同樣手法翻拍2022年12月9日到8月10日間的國軍準則傳給對方，獲得相應泰達幣報酬。

之後他又2次翻拍國軍內部資料，其中一次更外洩北部地區後備指揮部現職人員電話，前後犯案5次，得手4次，一共獲得4998顆泰達幣作為酬勞，市價約15萬元。

不過他在2023年12月18日退伍，但犯行仍遭查出，檢調在今年1月9月持法院搜索票前往他位於台南的住處搜索，扣得手機、照片及對話紀錄等證物。