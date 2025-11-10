虛擬幣交易變強盜 詐團約見買家空氣槍射臉奪走30萬

嘉義24歲江男與房姓、林姓男子（2人另案偵辦）透過Telegram偽稱出售泰達幣，誘使買家攜帶現金赴指定地點，趁買家交付30萬元時，涉嫌以空氣槍近距離射擊臉部，致受害人左顏面骨折倒地無力反抗，3人大肆奪走現金後逃逸。檢方偵結，依「結夥三人以上攜帶兇器強盜」罪起訴江男；另周姓男子明知對方剛犯強盜仍借車協助藏匿，也一併遭起訴。

檢方指出，江、房、林等人涉嫌透過Telegram組詐團，於9月5日深夜與被害人曾姓買家聯繫，雙方談妥以30萬元交易1萬顆虛擬泰達幣，約定於嘉義市西區一間超商面交。曾男與友人黃男於翌日凌晨1時18分到場，江男一夥也搭車抵達，在清點現金時，林男突然持空氣槍朝曾男臉部射擊，造成其左臉挫傷、撕裂傷與左側顏面骨骨折，並併發蜂窩性組織炎，因傷勢無力反抗，30萬元當場遭奪走。

犯後3人開車逃往台中市某路段橋下棄車。此時24歲周男正與友人在橋下聊天，明知對方涉犯罪行為仍出借自用小客車，讓房男載著江男前往台中某公園，依 Telegram 通訊軟體指示將24萬8000元置於指定地點分贓。江男並先取走報酬5萬元。

警方依被害人報案，調閱監視器、行車紀錄與 ETC 進出紀錄後迅速掌握涉案動向，將江男、周男等人查獲到案。