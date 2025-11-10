快訊

無通報、求援紀錄！彰化母女雙屍命案 疑因病痛、照顧壓力所苦

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市昨發生一起母女雙屍命案，一名46歲的賴姓女子先是被發現墜樓身亡，警方隨後在其住處發現70歲母親也陳屍家中，警方調查母女兩人死亡時間分別在11月8日凌晨以及11月8日下午，被發現時都明顯死亡，據了解母親因長期脊椎之痛，女兒陪伴照顧卻發生憾事。

警方11月9日獲報發現賴女在住家附近墜樓，救護人員到場發現已頭顱破裂，下肢開放性骨折，無呼吸心跳，為釐清分身分，警方進到大樓內住處，發現賴母也躺在房內，身體蓋著被子，已出現屍僵，且頭部及頸部有傷口，現場沒有明顯打鬥痕跡，但有濺血，且留有一封書信及榔頭、水果刀等物品。

警方說，這家人未有報案紀錄，長久下來也沒對外求援的跡象。彰化縣府社會處表示，二名亡者過往均無家暴通報紀錄，縣府同步啟動關懷被害人家屬，提供心理支持、社會福利資源及討論後續喪葬事宜，期能陪伴家屬度過難關及悲傷復原。

彰化檢警今天相驗遺體，痛失妻女的賴父到場相當悲痛，賴父與妻子育有3女1男，原本一家人住在花壇，妻子的脊椎從10幾年前就不舒服，4、5年前曾動手術，墜樓身亡的46歲的女兒很孝順，為了方便帶媽媽看病，特地在彰化基督教醫院附近買房，就近照顧。

賴父說，女兒平時照顧妻子，妻子因受病痛之苦，只希望好好生活，近期還曾與討論要帶妻子到廟宇拜拜，得知母女雙亡，無法接受。

經了解，賴母開刀後情況改善有限，仍行動不便，賴女心疼母親，自己的身體也出狀況，兩人疑因病痛與照顧壓力所苦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

彰化市昨發生一起母女雙屍命案，彰化檢警今天相驗遺體，痛失妻女的賴父到場相當悲痛。記者林敬家／攝影
彰化市昨發生一起母女雙屍命案，彰化檢警今天相驗遺體，痛失妻女的賴父到場相當悲痛。記者林敬家／攝影

