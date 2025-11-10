假賣虛幣真行槍30萬 嘉檢起訴面交、藏匿犯嫌2人

快訊

中央社／ 嘉義市10日電

江姓男子被控9月間夥同在逃林姓男子等4人，假藉出售虛擬貨幣誘騙買家，再以空氣槍射擊買家並搶走30萬元；嘉檢偵結，依加重強盜罪嫌起訴江男，以及涉藏匿人犯周男。

嘉義地檢署起訴書，25歲江男與在逃通緝中的房姓男子、林姓男子，以及暱稱「小李」、「小徐」4人，共謀以出售虛擬貨幣為由，誘騙買家出面並搶奪其現金，5人成立Line聯繫群組。

嘉檢表示，先由「假買賣、真強盜」集團的「小李」在虛擬貨幣交易社團聯繫買家曾姓男子，雙方經磋商後達成交易合意，曾男以新台幣30萬元購買虛擬貨幣泰達幣1萬顆，雙方約定9月6日凌晨在嘉義市西區一處超商前交易。

嘉檢指出，由強盜集團房男駕車載林男、江男前往，林男、江男抵達下車，由江男與買家面交，待江男拿到30萬元清點時，林男即持空氣槍朝曾男臉部開槍，造成曾男左臉挫傷、左側顏面骨骨折等傷害，林男、江男隨即上車逃離現場。

嘉檢表示，房男駕車載林男、江男逃至台中市東勢區一處橋下，並借用24歲周姓男子汽車掩飾，再逃至大雅區某公園，事後江男分得5萬元，剩餘現金由其他人朋分。

嘉義縣警察局水上分局組專案小組追查，陸續逮捕江男、周男到案，江男坦承涉及虛擬貨幣強盜案；周男則坦承當時知悉房男等人是「拚幣商」回來。房男、林男在逃通緝中；「小李」、「小徐」仍在調查其身分。全案偵結，江男被依結夥3人以上攜帶凶器強盜罪嫌起訴，周男則依藏匿人犯罪嫌起訴。

虛擬貨幣 強盜 嘉義

