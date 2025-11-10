聽新聞
強制採尿 基層憂人權問題

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

刑事局推動唾液毒品快篩試劑執法，採購試劑測試使用方式，最快本月上路打擊毒駕。記者李奕昕／攝影
唾液毒品快篩試劑執法即將上路，但駕駛經檢測有毒品反應或拒絕檢測是否逮捕？如不配合採集尿液送驗，是否一律強制採尿？目前均未定案，恐造成基層執法困擾及侵犯人權疑慮，警政署將於跨部會會議提出討論，盡速統一執法方式與法律見解。

官警說，刑事訴訟法第二○五條之一規定包含「侵入性採尿」，可將鑑定對象送醫院強制導尿；二○五條之二則是「非侵入性採尿」，只能在警察機關等犯嫌解尿，侵害程度較低，但採取對象是「經拘提或逮捕的犯罪嫌疑人」，須先逮捕駕駛才適用，兩種採尿方式均須向檢方聲請鑑定許可書。

據了解，相關機關開會討論修法時，司法院、法務部認為警方應以二○五之二「非侵入性採尿」優先；刑事局日前詢問有關駕駛經唾液毒品檢測有毒品反應是否逮捕，法務部回應視個案認定，待研議，駕駛拒測是否逮捕則尚未交換意見。

唾液快篩執法，是讓駕駛口含棉棒吸收唾液，再放入檢測罐三分鐘檢測毒品反應，基層認為，酒駕「酒味酒容」容易辨識，施用毒品則未必能精準判斷；另擔心駕駛檢測有毒品反應或拒測，採尿送驗卻無毒品反應，恐引起爭議；請示檢察官是否逮捕及核發採尿鑑定許可書時駕駛堅持離開，警察有無強制力留人？

刑事局表示，駕駛經唾液檢測有毒品反應，員警依道路交通管理處罰條例舉發，但若採尿送驗無毒品反應，應函文建請撤銷舉發；駕駛拒測被舉發，採尿送驗無毒品反應，是否維持處罰由警政署與交通部研議；請示檢察官期間，駕駛不願配合，可依警察職權行使法管束。

強制採尿 基層憂人權問題

