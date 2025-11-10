聽新聞
毒駕累犯撞死顧家夫 警：新規「人車分離」減少憾事

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

桃園市戴姓男子三日晚間駕小貨車返家途中，遭涉嫌毒駕黃男追撞，小貨車撞上燈桿幾乎解體，戴男喪命，留下相依為命的妻子。圖／龜山警方局提供
桃園市戴姓男子三日晚間駕小貨車返家途中，遭涉嫌毒駕黃男追撞，小貨車撞上燈桿幾乎解體，戴男喪命，留下相依為命的妻子。圖／龜山警方局提供

桃園市水電工人戴姓男子本月三日下班，一如往常返家途中，遭涉嫌毒駕黃男追撞身亡，相依為命的妻子再也等不到丈夫回家，哭訴「我什麼也沒有了」，令人鼻酸。官警說，推動唾液毒品快篩執法，就是希望減少類似悲劇一再發生。

六十七歲戴姓男子當晚近十時駕駛小貨車要返家，行經龜山區忠義路與光峰路口，遭卅三歲黃男開車從後高速追撞，小貨車失控撞上燈桿幾乎解體，戴卡在駕駛座搶救不治；黃男精神恍惚，右前座搜出八顆「喪屍煙彈」及二支電子煙主機，檢方訊後聲押獲准。

黃男四月就曾被查獲毒駕判刑三月，再度毒駕上路，奪走一條人命；據了解，戴與妻子相依為命，膝下無子，戴男賺錢養家，檢方相驗時戴妻哭說「他人走了，我什麼也沒有了」！

目前警政署取締疑似施用毒品後駕車作業程序規定，發現疑似毒品或施用器具，應依毒品罪逮捕駕駛，若未發現，但駕駛有疑似施用徵狀並坦承施用，依公共危險罪逮捕，均採尿送驗；未發現疑似毒品或器具，有疑似施用徵狀，駕駛否認，不同意驗尿，只能放行，即使同意驗尿，採尿後也要放行。

官警說，現行取締毒駕因無法當場檢測毒品濃度，須待採尿送驗，若未當場查獲只能放行，成為道路不定時炸彈。快篩試劑執法一旦上路，員警有執法依據，可當場要求駕駛「人車分離」，預防可能的毒駕危害。

毒品 毒駕 快篩試劑 喪屍煙彈

打擊毒駕 唾液快篩最快本月上路

國內毒駕問題日益嚴重，今年至九月全國查獲五四六八件，已是去年全年查獲量二倍：警政署推動唾液毒品快篩試劑執法，交通部上月配...

強制採尿 基層憂人權問題

唾液毒品快篩試劑執法即將上路，但駕駛經檢測有毒品反應或拒絕檢測是否逮捕？如不配合採集尿液送驗，是否一律強制採尿？目前均未...

台東金崙男子酒後持菜刀砍傷2人 警方逮捕過程嫌犯也掛彩

台東金崙今天凌晨發生流血衝突，楊姓男子酒後情緒激動與家人起衝突，取家中菜刀砍傷妻子的叔叔，在場勸架的友人周姓男子也受波及...

陸軍前士兵竟在營區置物櫃藏放二級毒品煙彈 還化名「特務K」轉讓K菸

陸軍步兵第137旅步一營李姓前士兵去年竟攜帶含有二級毒品成分的煙彈二顆進入營區，藏放於個人內務櫃及置物櫃，遭憲兵隊搜出；...

花蓮通緝犯違規拒檢亮刀襲警 搶車逃2天終於落網

花蓮鳳林鎮59歲游姓通緝犯6日因違規左轉遭警方攔查，竟持刀拒檢衝撞員警、隨機搶車逃逸。警方循線追捕兩天，昨天趁他在花蓮市...

