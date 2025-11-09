聽新聞
0:00 / 0:00
台東金崙男子酒後持菜刀砍傷2人 警方逮捕過程嫌犯也掛彩
台東金崙今天凌晨發生流血衝突，楊姓男子酒後情緒激動與家人起衝突，取家中菜刀砍傷妻子的叔叔，在場勸架的友人周姓男子也受波及受傷，警方見狀上前制伏，依殺人未遂罪送辦，所幸傷患均無生命危險。
大武警分局金崙派出所今天零時29分執行守望勤務，趕赴太麻里金崙村處理一起家庭糾紛。當時楊姓男子手持利刃攻擊2人，導致楊姓男子頭部受傷，另名周姓男子在旁邊勸架，走避不及導致他的背部也被利刃刺傷，員警見狀立即上前制止。
警方調查，持刀傷人的楊姓男子因細故與妻子的叔叔楊男發生肢體衝突，周男見狀制止未成反被刀子刺傷，楊嫌在員警制伏過程也受輕傷，3人一併就醫治療。
警方表示，楊嫌等3人均無生命危險，全案依殺人未遂移請台東地檢署偵辦；民眾若吵架糾紛，應保持理性並循正當管道反映處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言