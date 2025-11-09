陸軍前士兵竟在營區置物櫃藏放二級毒品煙彈 還化名「特務K」轉讓K菸

陸軍步兵第137旅步一營李姓前士兵去年竟攜帶含有二級毒品成分的煙彈二顆進入營區，藏放於個人內務櫃及置物櫃，遭憲兵隊搜出；檢警查出他還在LIME通訊軟體以「特務K」的暱稱轉讓含有三級毒品愷他命的香菸2支，台南地院分別依毒品罪、轉讓偽藥罪各判刑3月。

判決指出，陸軍步兵第137旅步一營李姓前士兵（已於今年4月退伍）向不詳人士取得含有第二級毒品美托咪酯、異丙帕酯成分煙彈1顆及含有第二級異丙帕酯成分的煙彈1顆，竟置於個人內務櫃及置物櫃，去年11月27日遭台南憲兵隊執行安全檢查時搜出。

案經檢警偵辦，查出李姓前士兵在通訊軟體LINE以「特務K」的暱稱，去年11月8日在台南市歸仁區一處空地無償轉讓含有第三級毒品愷他命粉末的香菸2支給李姓男子施用；法院審理時，李姓前士兵承認犯行，認定扣案IPhone14 PRO手機1支為轉讓毒品所用，宣告沒收。

法院審酌李姓前士兵犯罪動機、素行、持有第二級毒品數量、明知偽藥愷他命對於人體健康及社會治安均有戕害，猶無視法令禁制規範，無償轉讓予他人施用，考量其承認犯行，分別依毒品罪判刑3月、藥事法轉讓偽藥罪判刑3月。