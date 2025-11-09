快訊

花椰菜切完別急著下鍋煮！ 專家曝「多1步驟」抗氧化效果提升3倍

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」氣象署曝原因

陸社交平台瘋傳藝人吳亦凡死訊 但尚未獲官方證實

聽新聞
0:00 / 0:00

陸軍前士兵竟在營區置物櫃藏放二級毒品煙彈 還化名「特務K」轉讓K菸

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陸軍步兵第137旅步一營李姓前士兵去年竟攜帶含有二級毒品成分的煙彈二顆進入營區，藏放於個人內務櫃及置物櫃，遭憲兵隊搜出；檢警查出他還在LIME通訊軟體以「特務K」的暱稱轉讓含有三級毒品愷他命的香菸2支，台南地院分別依毒品罪、轉讓偽藥罪各判刑3月。

判決指出，陸軍步兵第137旅步一營李姓前士兵（已於今年4月退伍）向不詳人士取得含有第二級毒品美托咪酯、異丙帕酯成分煙彈1顆及含有第二級異丙帕酯成分的煙彈1顆，竟置於個人內務櫃及置物櫃，去年11月27日遭台南憲兵隊執行安全檢查時搜出。

案經檢警偵辦，查出李姓前士兵在通訊軟體LINE以「特務K」的暱稱，去年11月8日在台南市歸仁區一處空地無償轉讓含有第三級毒品愷他命粉末的香菸2支給李姓男子施用；法院審理時，李姓前士兵承認犯行，認定扣案IPhone14 PRO手機1支為轉讓毒品所用，宣告沒收。

法院審酌李姓前士兵犯罪動機、素行、持有第二級毒品數量、明知偽藥愷他命對於人體健康及社會治安均有戕害，猶無視法令禁制規範，無償轉讓予他人施用，考量其承認犯行，分別依毒品罪判刑3月、藥事法轉讓偽藥罪判刑3月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陸軍步兵第137旅步一營李姓前士兵去年竟攜帶含有二級毒品成分的煙彈二顆進入營區，藏放於個人內務櫃及置物櫃，還轉讓含有三級毒品愷他命的香菸2支。本報資料照片
陸軍步兵第137旅步一營李姓前士兵去年竟攜帶含有二級毒品成分的煙彈二顆進入營區，藏放於個人內務櫃及置物櫃，還轉讓含有三級毒品愷他命的香菸2支。本報資料照片

毒品 台南 憲兵

延伸閱讀

台南又一百年歷史建築重生 原日本陸軍台南偕行社4年修復今重啟

俄烏戰爭的愛情陷阱？「黑寡婦」誘俄兵結婚 丈夫陣亡爽領百萬撫恤金

海、空軍服供站潮牌衣鞋多元 陸軍品牌單調官兵只能羨慕

陸軍269旅3名白目後備兵 教召竟闖入紮營國小校長室偷吃糖

相關新聞

陸軍前士兵竟在營區置物櫃藏放二級毒品煙彈 還化名「特務K」轉讓K菸

陸軍步兵第137旅步一營李姓前士兵去年竟攜帶含有二級毒品成分的煙彈二顆進入營區，藏放於個人內務櫃及置物櫃，遭憲兵隊搜出；...

花蓮通緝犯違規拒檢亮刀襲警 搶車逃2天終於落網

花蓮鳳林鎮59歲游姓通緝犯6日因違規左轉遭警方攔查，竟持刀拒檢衝撞員警、隨機搶車逃逸。警方循線追捕兩天，昨天趁他在花蓮市...

攔違停赫見駕駛無照還毒駕 男拒檢僵持40分鐘警破窗逮人

新北市海山警昨晚8時許於板橋區雙十路發現1輛轎車停在路中，經查41歲駕駛吳男無駕照且懸掛他車牌照，但吳男卻拒絕受檢，警破...

酒後口角釀血案？台中大里男遭刺「臟器外露」急救 61歲嫌落網

57歲賴男今天到61歲李姓友人位於台中大里的住家飲酒，疑因酒後口角起衝突，遭李男涉嫌以水果刀刺傷，造成臟器外露，經送仁愛...

疑吵架釀殺機…台中大里5旬男遭刺「臟器外露」 急送醫與死神搶命

台中大里區內新街今傳出一名50歲男遭水果刀刺傷，臟器外露緊急送醫搶救。對此，警方證實，警方在今天下午4時45分獲報，傷者...

影／醉男問泰國細肩帶「辣妹」是男是女？對方認被辱街頭格鬥

今天凌晨近4時，台北市信義區松壽路一家夜店樓下，30歲台灣籍陳姓男子酒醉坐在石墩休息，他看見兩名身穿低胸上衣的泰國「辣妹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。