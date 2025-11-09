花蓮通緝犯違規拒檢亮刀襲警 搶車逃2天終於落網

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮鳳林鎮59歲游姓通緝犯6日因違規左轉遭警方攔查，竟持刀拒檢衝撞員警、隨機搶車逃逸。警方循線追捕兩天，昨天趁他在花蓮市外出用餐時出動警力包圍，將人壓制逮捕，全案依殺人未遂、強盜及妨害公務等罪嫌送辦。

鳳林警分局指出，員警6日在台9線鳳林段巡邏時，發現游男騎車違規左轉，上前示意停車盤查，游男因是通緝犯，擔心身分曝光，不僅拒檢還亮刀反抗，隨即棄車逃跑。逃逸過程中，他見一輛停等紅燈的轎車未上鎖，竟打開車門闖入。

古姓女駕駛見陌生男子持刀上車、後方又有警察追捕，驚慌拿包包逃離現場，游男則趁機搶車從後座爬到駕駛座，駕車往北逃逸，最終將車棄置在壽豐鄉豐田車站。

警方表示，游男犯案後不敢待在平常住處跟生活的鳳林鎮，徒步離開後搭車北上，投靠花蓮市友人，鳳林警分局與縣警局刑警大隊立即組成專案小組，根據其地緣關係及過往活動軌跡展開追緝，研判他可能藏匿在花蓮市大陳新村內。

專案小組調閱周邊監視器後，確認游男行蹤，昨天出動警力在他經常出沒的街區埋伏，於他外出用餐時一擁而上將人壓制在地逮捕，並起出犯案用摺疊刀一把。警方指出，游男今年9月因竊盜案遭檢方通緝，原應執行11個月徒刑，卻四處藏匿，最終仍落網。

警方指出，游男犯行惡劣，不僅公然襲警，還持刀搶奪民車逃逸，行徑危險，全案將依殺人未遂、強盜、妨害公務及通緝罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。警方也呼籲民眾行車時務必鎖好車門、注意周遭安全，如發現可疑人士，請立即撥打110或通知警方，避免類似事件再度發生。

花蓮59歲游姓通緝犯6日因違規左轉遭警方攔查，竟持刀拒檢衝撞員警、隨機搶車逃逸。警方循線追捕兩天，昨天趁他外出用餐時出動警力逮捕，移送法辦。圖／警方提供
花蓮59歲游姓通緝犯6日因違規左轉遭警方攔查，竟持刀拒檢衝撞員警、隨機搶車逃逸。警方循線追捕兩天，昨天趁他外出用餐時出動警力逮捕，移送法辦。圖／警方提供
花蓮59歲游姓通緝犯6日因違規左轉遭警方攔查，竟持刀拒檢衝撞員警、隨機搶車逃逸。警方循線追捕兩天，昨天趁他外出用餐時出動警力逮捕，移送法辦。圖／警方提供
花蓮59歲游姓通緝犯6日因違規左轉遭警方攔查，竟持刀拒檢衝撞員警、隨機搶車逃逸。警方循線追捕兩天，昨天趁他外出用餐時出動警力逮捕，移送法辦。圖／警方提供

花蓮 通緝 殺人未遂

