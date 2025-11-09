攔違停赫見駕駛無照還毒駕 男拒檢僵持40分鐘警破窗逮人

新北市海山警昨晚8時許於板橋區雙十路發現1輛轎車停在路中，經查41歲駕駛吳男無駕照且懸掛他車牌照，但吳男卻拒絕受檢，警破窗逮人並在車內查扣依托咪酯煙彈及吸食器，詢後依妨害公務、偽造文書、公危暨毒品罪嫌送辦，並開出27400元罰單。

據了解，有毒品、傷害及賭博等前科的41歲吳姓男子，昨天晚間8時許向不同友人借了轎車及車牌後，將他車車牌掛在轎車上，隨後邊開車邊吸食依托咪酯喪屍煙彈。當吳男開至新北市板橋區雙十路二段時，疑似吸毒吸到精神恍惚，竟將車直接停在馬路中，海山分局文聖派出所警員巡邏行經發現上前盤查。

警員經查發現吳男無駕照，且懸掛的車牌與車輛不符便要求吳男下車受檢。但吳男竟拒絕下車配合受檢，還與警員僵持約40分鐘。警員立即使用警棍破窗將吳男依現行犯逮捕，並在車內查扣依托咪酯煙彈及吸食器。詢後依妨害公務、偽造文書、公共危險罪及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。另針對吳男使用他車牌照、無照駕駛、違規停車及不服稽查取締等違規開出27400元罰單。