快訊

陳時中鬆口「補充保費沒轉彎」！2萬門檻太低…恐改門檻再推一次？

教授退潮／10年2萬人退休 頂大海外招募迎來世代交替？

攔違停赫見駕駛無照還毒駕 男拒檢僵持40分鐘警破窗逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市海山警昨晚8時許於板橋區雙十路發現1輛轎車停在路中，經查41歲駕駛吳男無駕照且懸掛他車牌照，但吳男卻拒絕受檢，警破窗逮人並在車內查扣依托咪酯煙彈及吸食器，詢後依妨害公務、偽造文書、公危暨毒品罪嫌送辦，並開出27400元罰單。

據了解，有毒品、傷害及賭博等前科的41歲吳姓男子，昨天晚間8時許向不同友人借了轎車及車牌後，將他車車牌掛在轎車上，隨後邊開車邊吸食依托咪酯喪屍煙彈。當吳男開至新北市板橋區雙十路二段時，疑似吸毒吸到精神恍惚，竟將車直接停在馬路中，海山分局文聖派出所警員巡邏行經發現上前盤查。

警員經查發現吳男無駕照，且懸掛的車牌與車輛不符便要求吳男下車受檢。但吳男竟拒絕下車配合受檢，還與警員僵持約40分鐘。警員立即使用警棍破窗將吳男依現行犯逮捕，並在車內查扣依托咪酯煙彈及吸食器。詢後依妨害公務、偽造文書、公共危險罪及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。另針對吳男使用他車牌照、無照駕駛、違規停車及不服稽查取締等違規開出27400元罰單。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吳男在車上與警方僵持40分鐘，支援警力到場後立即破窗逮人。記者黃子騰／翻攝
吳男在車上與警方僵持40分鐘，支援警力到場後立即破窗逮人。記者黃子騰／翻攝
警員破窗後將吳男拉下車逮捕。記者黃子騰／翻攝
警員破窗後將吳男拉下車逮捕。記者黃子騰／翻攝
海山分局警員要求吳男下車受檢。記者黃子騰／翻攝
海山分局警員要求吳男下車受檢。記者黃子騰／翻攝

毒品 偽造文書

延伸閱讀

高雄男拒檢衝撞警車1警受傷 警連開6槍仍逃逸…副駕少年呆立現場

影／依托咪酯流竄年輕族群 中正二警2個月內逮28嫌查扣毒品逾2公斤

高雄男駕車拒檢加速逃逸 警攔查起獲多樣毒品約571公克

水電工駕小貨車返家途中遭毒駕男撞死 妻頓失依靠求幫助

相關新聞

攔違停赫見駕駛無照還毒駕 男拒檢僵持40分鐘警破窗逮人

新北市海山警昨晚8時許於板橋區雙十路發現1輛轎車停在路中，經查41歲駕駛吳男無駕照且懸掛他車牌照，但吳男卻拒絕受檢，警破...

酒後口角釀血案？台中大里男遭刺「臟器外露」急救 61歲嫌落網

57歲賴男今天到61歲李姓友人位於台中大里的住家飲酒，疑因酒後口角起衝突，遭李男涉嫌以水果刀刺傷，造成臟器外露，經送仁愛...

疑吵架釀殺機…台中大里5旬男遭刺「臟器外露」 急送醫與死神搶命

台中大里區內新街今傳出一名50歲男遭水果刀刺傷，臟器外露緊急送醫搶救。對此，警方證實，警方在今天下午4時45分獲報，傷者...

影／醉男問泰國細肩帶「辣妹」是男是女？對方認被辱街頭格鬥

今天凌晨近4時，台北市信義區松壽路一家夜店樓下，30歲台灣籍陳姓男子酒醉坐在石墩休息，他看見兩名身穿低胸上衣的泰國「辣妹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。