依親對象亡 移民署：原則上允申請定居

聯合報／ 記者王宏舜翁至成／台北報導

徐姓陸配申請在台定居，內政部審酌「危害程度」後否決，即便提告，最高行政法院也判她敗訴，外界好奇一名女子如何「危害社會安定」？民主文教基金會董事長桂宏誠指出，關鍵應在於徐女在大陸有兩個女兒，在台灣生活還要靠社會福利維持開銷，內政部和行政法院的判斷其實合理。

移民署指出，若依親對象死亡，不會廢止長期居留許可，可再申請定居。有官員表示，家庭團聚、配偶權是我國保障最完整的權利之一，除非被查獲不法或特殊案例，原則上都會許可。

徐女認為移民署的訪查紀錄是主觀的認定，對她的生活有針對性、引導性、歧視性的論述。她因提民事訴訟，被內政部認為會濫用司法資源、到處興訟，恐怕對社會造成更多的不安，她主張這侵犯了人民的訴訟權。尤其內政部以「有事實足認有危害國家利益或社會安定之虞」當理由，她認為語意曖昧不明。

兩岸人民關係條例授權訂定的居留定居許可辦法，徐女認為違反法律明確性原則，她只是求償八百萬元，怎麼會危害國家安全或社會安定？

徐女原本靠丈夫給予生活費，夫亡故後沒有經濟來源，她與台灣的連結性不強，常一個人在家。

台北高等行政法院認為，外來人口對經濟、衛生、犯罪率、社會發展層面都有衝擊，內政部主張對陸配入國採「生活從寬、身分從嚴」的審查原則為必要措施。「有危害社會安定之虞」為不確定法律概念，內政部也因此邀相關機關審查定居申請。

桂宏誠認為，徐女在台灣的生活有狀況，內政部的裁量有正當理由，而各級行政法院的見解也一致，尤其當事人在大陸還有直系血親，留在台灣則要靠低收入戶補助維生。

移民署官員指出，法院之所以認定徐女有「危害社會安定之虞」，是因她屢次離家、情緒不穩，並自述取得身分證後要申請低收入與身障補助，恐增加社會負擔，如果申請人具經濟能力、能自立生活，一般都能通過審查。

移民署官員說，定居是取得身分證的重要門檻，除居住年限、犯罪紀錄、財產與健康條件外，若有從事與許可目的不符之活動、提供不實文件、或涉及危害社會安定等情形，均會遭駁回。

移民署 陸配

依親對象亡 移民署:原則上允申請定居

