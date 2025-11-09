聽新聞
0:00 / 0:00

行人地獄依舊 警：需培養觀念

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

台北市張姓交通警官觀察，經政府多年宣傳與取締，國人停讓行人、不違反交通規則的素質有提高，只是各地民眾提高程度不一；他承認因科技執法造成舉發件數上升，但這只是代表政府現在比較「會抓」違規，實際上民眾違規件數還是這麼多，要等到大多數民眾能自主規範與養成習慣，讓違規件數下降，培養觀念還需要時間。

張姓警官指出，根據處理事故的經驗，多數因不停讓行人而肇事的車輛駕駛，最多的理由是「不小心」、「沒注意」、「沒看到」，駕駛知道不停讓行人是違規行為，但可能因為車柱擋到、行人衝出等理由，造成他們不停讓行人甚至肇事。

張姓警官說，目前仍有部分民眾知道違規不好，但「沒有嚴格要求自己」，尤其在停讓行人部分，仍常見汽機車看到車前沒人就搶快通過，沒有注意左右是否有人要通行。他還指出，交通違規存在城鄉差距，不可否認部分鄉鎮或非都會區民眾，對交通違規的自主規範較輕忽。

過去常有民眾認為「交通違規沒什麼，大不了罰錢就好」，張提醒近年政府引進違規記點制度，根據點數記滿程度，有吊扣、吊銷駕照等處罰，目的就是希望增加民眾交通違規成本，嚇阻民眾不要以為讓政府賺錢就沒事。

行人地獄

延伸閱讀

中職／桃猿領隊實地走訪宿舍 「可以理解選手心情」

台南市新增6處科技執法地點！11月起上線啟用

男神跌落神壇！池昌旭「遭他設局含冤入獄」絕地反擊對戰瘋批都敬秀 人性暗黑地獄緊張到窒息

科技執法讓錢包流淚…被質疑搶錢 竹市議員：對交通安全有正面效益

相關新聞

酒後口角釀血案？台中大里男遭刺「臟器外露」急救 61歲嫌落網

57歲賴男今天到61歲李姓友人位於台中大里的住家飲酒，疑因酒後口角起衝突，遭李男涉嫌以水果刀刺傷，造成臟器外露，經送仁愛...

汽車不禮讓行人 較去年增3成

台灣因行人穿越馬路屢傳事故，遭國際媒體形容是「行人地獄」，交通部、警政署加強查緝交通違規，前年及今年更分別加重路口不停讓...

行人地獄依舊 警：需培養觀念

台北市張姓交通警官觀察，經政府多年宣傳與取締，國人停讓行人、不違反交通規則的素質有提高，只是各地民眾提高程度不一；他承認...

依親對象亡 移民署：原則上允申請定居

徐姓陸配申請在台定居，內政部審酌「危害程度」後否決，即便提告，最高行政法院也判她敗訴，外界好奇一名女子如何「危害社會安定...

陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台

徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...

疑吵架釀殺機…台中大里5旬男遭刺「臟器外露」 急送醫與死神搶命

台中大里區內新街今傳出一名50歲男遭水果刀刺傷，臟器外露緊急送醫搶救。對此，警方證實，警方在今天下午4時45分獲報，傷者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。