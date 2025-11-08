聽新聞
0:00 / 0:00
酒後口角釀血案？台中大里男遭刺「臟器外露」急救 61歲嫌落網
57歲賴男今天到61歲李姓友人位於台中大里的住家飲酒，疑因酒後口角起衝突，遭李男涉嫌以水果刀刺傷，造成臟器外露，經送仁愛醫院急救後，轉送中山附醫；李男行凶後逃逸，在傍晚落網，警詢後依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。
中山附醫表示，賴姓傷者今天傍晚由他院轉到中山附醫急診，目前持續在中山附醫急救中。
霧峰分局內新派出所所長高俊傑說明，警方在今天下午4時45分獲消防局轉報，大里區內新街巷內一戶民宅前有人要救護，到場發現57歲賴男受傷，由消防局救護送往仁愛醫院急救，後轉中山附醫搶救，涉案嫌犯騎車逃逸。
警方立即於附近搜尋，在傍晚5時15分許逮捕61歲李男，並查扣作案用水果刀，全案警詢後依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言