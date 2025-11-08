快訊

酒後口角釀血案？台中大里男遭刺「臟器外露」急救 61歲嫌落網

鳳凰明升級強颱！下周穿台「這2天」雨勢最猛 登陸地點曝光

再撇秋祭不紀念吳石…鄭麗文：國共主張不同 不代表要兵刃相見

酒後口角釀血案？台中大里男遭刺「臟器外露」急救 61歲嫌落網

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

57歲賴男今天到61歲李姓友人位於台中大里的住家飲酒，疑因酒後口角起衝突，遭李男涉嫌以水果刀刺傷，造成臟器外露，經送仁愛醫院急救後，轉送中山附醫；李男行凶後逃逸，在傍晚落網，警詢後依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。

中山附醫表示，賴姓傷者今天傍晚由他院轉到中山附醫急診，目前持續在中山附醫急救中。

霧峰分局內新派出所所長高俊傑說明，警方在今天下午4時45分獲消防局轉報，大里區內新街巷內一戶民宅前有人要救護，到場發現57歲賴男受傷，由消防局救護送往仁愛醫院急救，後轉中山附醫搶救，涉案嫌犯騎車逃逸。

警方立即於附近搜尋，在傍晚5時15分許逮捕61歲李男，並查扣作案用水果刀，全案警詢後依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李男涉嫌作案用水果刀。圖／讀者提供
殺人未遂

