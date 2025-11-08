影／醉男問泰國細肩帶「辣妹」是男是女？對方認被辱街頭格鬥

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天凌晨近4時，台北市信義區松壽路一家夜店樓下，30歲台灣籍陳姓男子酒醉坐在石墩休息，他看見兩名身穿低胸上衣的泰國「辣妹」站在附近聊天，趁著酒意上前詢問對方是男是女？對方認為沒禮貌，和陳男吵起來，其中一人拿起腳上的高跟鞋打陳男，陳男也出手攻擊對方，轄區警方到場後，將雙方帶回，確認三人都是男性，最後互告傷害。

據了解，陳姓男子疑因在夜店消費喝酒，近4時走出夜店坐在石墩上休息，他看見兩名穿短裙、踩高跟鞋的留長髮「辣妹」，穿著短裙站在他附近以泰語聊天，酒醉好奇以泰語詢問兩人是男是女？

兩名穿露肩低胸上衣「辣妹」，持觀光簽證來台旅遊，兩人其實是泰國男性，兩名泰國男子認為陳男詢問性別問題沒有禮貌，當場和對方吵起來，陳男不耐要對方快點走開，過程中雙方動手，一名較為矮小的泰國男子，乾脆要同伴幫忙拿包包，隨後脫下腳上高跟鞋當工具揮擊陳男，陳男也動怒反擊。

轄區警方接獲線報趕到現場，發現泰籍男子以高跟鞋攻擊陳男額頭，陳男向該泰籍男子揮拳反擊，雙方皆有成傷，一開始陳男不願到派出所，泰國男子則委屈哽咽向警方說自己受傷。警方現場詢問雙方皆有提告意願，將雙方帶返所製作筆錄，後續函送偵查隊續辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰國男子穿著低胸露肩上衣，委屈哽咽向警方訴說自己受傷。記者廖炳棋／翻攝
泰國男子穿著低胸露肩上衣，委屈哽咽向警方訴說自己受傷。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子看到兩名泰國人打扮成辣妹模樣，好奇詢問性別，引發對方動怒雙方動手。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子看到兩名泰國人打扮成辣妹模樣，好奇詢問性別，引發對方動怒雙方動手。記者廖炳棋／翻攝

