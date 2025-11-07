高利貸借50萬還100萬 不爽談判破裂...7人在林森北路持刀追砍

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區今天爆發街頭追砍，一方自稱是債務整合公司要幫忙處理唐姓委託人的100萬元債務，跟債權人相約中山區星巴克協商，孰料談了半小時沒共識，雙方大打出手，甚至抄出折疊刀互砍，2人濺血後7人鳥獸散。警方循線抓到5人，另外1人在醫院、另1人經通知到案說明，警方共查扣3把折疊刀，警詢後依妨害秩序罪嫌送辦。

中山警方今天下午3點多獲報，林森北路、農安街有人持刀追砍，趕抵現場已經沒有嫌疑犯，快打組合警力立刻擴大查訪、調閱監視器畫面，一小時後陸續在雙城街、中山北路、農安街抓到5名在逃嫌犯。

警方詢問了解，當時現場共7人，吳姓男子一方等3人受託索討100萬元債務，而自稱債務整合公司的丁姓男子一方等4人則幫忙喬債，雙方相約星巴克「喝咖啡」，喬了半小時談判破裂，雙方從店內打到店外，更互相掏出折疊刀追砍，釀吳男一方的張姓男子手臂遭劃傷，而丁姓男子遭利刃攻擊濺血。

警方循線逮到5人，發現還有2人在逃，先後在馬偕醫院找到自行就診的張男、通知丁男一方逃逸的莊男到案，全案宣告偵破，警詢後將7人依妨害秩序罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，丁男一方供稱委託人當時借50萬元高利貸，相約半年後連本帶利還100萬元但還是過高，因此協助談判。

中山警方獲報街頭追砍，循線抓到逃逸的5名犯嫌。記者翁至成／翻攝
中山警方獲報街頭追砍，循線抓到逃逸的5名犯嫌。記者翁至成／翻攝
中山警方查扣折疊刀。記者翁至成／翻攝
中山警方查扣折疊刀。記者翁至成／翻攝

債務 星巴克

