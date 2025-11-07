法務部長鄭銘謙出席AI與毒品研討會 學者籲設國家委員會、定藥癮專法

法務部長鄭銘謙今出席「AI與毒品犯罪暨被害者保護再深化學術研討會」時致詞表示，犯罪被害人的保護是法務部長期重視的核心政策，不僅是事後補償，而是從事件發生當下啟動即時關懷，並持續提供心理與社會支持，另外，AI時代下的毒品與詐欺防治也是全球共同挑戰，AI可以協助犯罪預警、行為模式分析、風險預測等，但也可能被犯罪集團濫用。

本次研討會由台灣藥物濫用防治學會、法務部矯正署及中正大學犯罪研究中心共同主辦，學界與實務界針對拒毒、防毒、緝毒與戒毒四大面向提出建言，呼籲政府以「健康導向」為核心，結合數據整合、社區防制與跨部會協作，建構「從預防到復元」的完整毒防體系。

拒毒部分，董旭英教授指出，我國反毒策略已從宣導轉向多層次預防，應強化家庭介入與親職教育，推動「社區反毒大使」制度，並設立低門檻諮詢平台，掌握娛樂性用藥族群趨勢。

郭鐘隆教授指出，新興毒品如依托咪酯、合成大麻及電子煙已滲入校園，教師須具備識毒能力，拒毒教育應納入必修課程，並運用VR、AI與遊戲化教材提升防毒意識。

針對大麻合法化爭議，楊浩然教授提醒，國際經驗顯示開放後青少年使用率暴增，政府應從公共衛生角度審慎評估，以免誤導社會健康觀念。

防毒部分，聚焦於化學前驅物與新興毒品控管，依據新世代反毒策略行動綱領第三期，政府將加強工業原料監管與檢驗能量，防止非法製毒原料流入，董旭英教授建議，應建立化學品追蹤與跨境金流監測機制，完善新興毒品標準品，協助司法精準偵查。

緝毒部分，專家普遍認為須結合科技與國際合作，律師王捷拓指出，目前查緝資料分散，各機關缺乏統一資料庫與統計人員，影響決策效率，他建議仿照美國DEA模式設立專責整合機構，推動跨機關資料共享與AI預警系統，並開放去識別化資料供學界研究，使政策更具透明與實證基礎。

關於戒毒政策，李思賢教授指出，現行制度仍以刑罰邏輯為主，導致施用者被標籤為病人兼罪犯，建議成立「國家毒品健康暨復元委員會」，推動分層分流治療與社區復元機制，並制定「藥癮防治與處遇專法」，將吸食行為納入公共衛生體系。

董旭英教授則呼籲中央設立跨部會整合平台與「一案到底」追蹤制度，強化戒癮者就業與復歸支持；郭鐘隆教授補充，青少年戒毒應以輔導取代懲罰，提供心理支持與返校資源。

本次研討會安排9場論文發表與2場綜合座談，主題涵蓋三大面向，人工智慧、毒品防治與犯罪被害人保護，並特邀德國杜賓根大學Jennifer Grafe教授發表「德國被害人保護的現狀與未來」。理事長馬躍中強調，學會自2015年成立以來，結合法律、公共衛生、心理及矯正等多元專業，致力於推動科學實證的毒品防治與政策建言。

