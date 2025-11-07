快訊

勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑進草地 空軍證實

被家寧媽告誹謗、違反個資法「不起訴確定」 Andy吐心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

法務部長鄭銘謙出席AI與毒品研討會 學者籲設國家委員會、定藥癮專法

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

法務部鄭銘謙今出席「AI與毒品犯罪暨被害者保護再深化學術研討會」時致詞表示，犯罪被害人的保護是法務部長期重視的核心政策，不僅是事後補償，而是從事件發生當下啟動即時關懷，並持續提供心理與社會支持，另外，AI時代下的毒品與詐欺防治也是全球共同挑戰，AI可以協助犯罪預警、行為模式分析、風險預測等，但也可能被犯罪集團濫用。

本次研討會由台灣藥物濫用防治學會、法務部矯正署及中正大學犯罪研究中心共同主辦，學界與實務界針對拒毒、防毒、緝毒與戒毒四大面向提出建言，呼籲政府以「健康導向」為核心，結合數據整合、社區防制與跨部會協作，建構「從預防到復元」的完整毒防體系。

拒毒部分，董旭英教授指出，我國反毒策略已從宣導轉向多層次預防，應強化家庭介入與親職教育，推動「社區反毒大使」制度，並設立低門檻諮詢平台，掌握娛樂性用藥族群趨勢。

郭鐘隆教授指出，新興毒品如依托咪酯、合成大麻及電子煙已滲入校園，教師須具備識毒能力，拒毒教育應納入必修課程，並運用VR、AI與遊戲化教材提升防毒意識。

針對大麻合法化爭議，楊浩然教授提醒，國際經驗顯示開放後青少年使用率暴增，政府應從公共衛生角度審慎評估，以免誤導社會健康觀念。

防毒部分，聚焦於化學前驅物與新興毒品控管，依據新世代反毒策略行動綱領第三期，政府將加強工業原料監管與檢驗能量，防止非法製毒原料流入，董旭英教授建議，應建立化學品追蹤與跨境金流監測機制，完善新興毒品標準品，協助司法精準偵查。

緝毒部分，專家普遍認為須結合科技與國際合作，律師王捷拓指出，目前查緝資料分散，各機關缺乏統一資料庫與統計人員，影響決策效率，他建議仿照美國DEA模式設立專責整合機構，推動跨機關資料共享與AI預警系統，並開放去識別化資料供學界研究，使政策更具透明與實證基礎。

關於戒毒政策，李思賢教授指出，現行制度仍以刑罰邏輯為主，導致施用者被標籤為病人兼罪犯，建議成立「國家毒品健康暨復元委員會」，推動分層分流治療與社區復元機制，並制定「藥癮防治與處遇專法」，將吸食行為納入公共衛生體系。

董旭英教授則呼籲中央設立跨部會整合平台與「一案到底」追蹤制度，強化戒癮者就業與復歸支持；郭鐘隆教授補充，青少年戒毒應以輔導取代懲罰，提供心理支持與返校資源。

本次研討會安排9場論文發表與2場綜合座談，主題涵蓋三大面向，人工智慧、毒品防治與犯罪被害人保護，並特邀德國杜賓根大學Jennifer Grafe教授發表「德國被害人保護的現狀與未來」。理事長馬躍中強調，學會自2015年成立以來，結合法律、公共衛生、心理及矯正等多元專業，致力於推動科學實證的毒品防治與政策建言。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

法務部長鄭銘謙（中）今出席AI與毒品犯罪暨被害者保護再深化學術研討會。圖／台灣藥物濫用防治學會提供
法務部長鄭銘謙（中）今出席AI與毒品犯罪暨被害者保護再深化學術研討會。圖／台灣藥物濫用防治學會提供
法務部長鄭銘謙（右）與台灣藥物濫用防治學會理事長馬躍中（左）合影留念。圖／台灣藥物濫用防治學會提供
法務部長鄭銘謙（右）與台灣藥物濫用防治學會理事長馬躍中（左）合影留念。圖／台灣藥物濫用防治學會提供
AI與毒品犯罪暨被害者保護再深化學術研討會今天在中國文化大學大新館四樓數位演講廳舉辦。圖／台灣藥物濫用防治學會提供
AI與毒品犯罪暨被害者保護再深化學術研討會今天在中國文化大學大新館四樓數位演講廳舉辦。圖／台灣藥物濫用防治學會提供

新興毒品 反毒 法務部 大麻 戒毒 鄭銘謙

延伸閱讀

媒體指控質詢有對價關係 黃國昌：揭弊從不收受好處

中國信託推動反毒國際交流

司法毒品處遇整合論壇 法務部長：7年施用毒品總人數減28.8%

矯正藝文及技訓聯展今開幕 矯正署：廉潔與食安觀念深植人心

相關新聞

法務部長鄭銘謙出席AI與毒品研討會 學者籲設國家委員會、定藥癮專法

法務部長鄭銘謙今出席「AI與毒品犯罪暨被害者保護再深化學術研討會」時致詞表示，犯罪被害人的保護是法務部長期重視的核心政策...

影／名表店夫妻捧5支千萬百達翡麗表交易險遭強搶 犯罪手法曝光

北部經營二手名表店的夫妻檔10月5日晚間6時攜帶5支價值1.9千萬餘元的二手百達翡麗名表，南下高雄漢來大飯店和2男1女買...

影／依托咪酯流竄年輕族群 中正二警2個月內逮28嫌查扣毒品逾2公斤

新興毒品依托咪酯（Etomidate）近來流竄年輕族群，因濫用後會出現昏迷、意識喪失等危險反應，為防止混入校園與社區，北...

獨／約高雄漢來交易5支百達翡麗 電擊棒硬搶遇抵抗落荒逃…7嫌落網

經營二手名表店的夫妻檔，中秋節前夕帶著5支二手百達翡麗名表南下高雄交易，雙方約在漢來大飯店名人坊如意廳，來了2男1女，過...

埔里宮壇前驚見黑衣人開槍討債？警破案：玩具槍演戲拍片炒流量

南投縣埔里鎮5日深夜傳出有黑衣人持槍討債，並囂張開槍示威，讓當地居民恐慌，質疑「埔里怎麼這麼亂？」埔里警方迅速展開調查，...

影／毒販愛釣魚…台南市刑大漁港喬裝蒐證行蹤 遭「自己人」盤查

歷經8月追緝，台南市刑大追緝販毒集團向上溯源，發現29歲張姓毒販平日嗜釣魚，專案人員多次前往雲林縣台西鄉五條港漁港埋伏蒐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。