影／名表店夫妻捧5支千萬百達翡麗表交易險遭強搶 犯罪手法曝光

北部經營二手名表店的夫妻檔10月5日晚間6時攜帶5支價值1.9千萬餘元的二手百達翡麗名表，南下高雄漢來大飯店和2男1女買家交易時，其中1男持電擊棒攻擊男方，被害人反擊，3人落荒而逃；後警方逮獲7嫌，查出該犯罪集團以假買家身分誘騙業者上鉤後行搶，沒料失手搞砸。

新興警分局調查，在北部經營名表網路及實體商店買賣的夫妻，日前有買家主動聯繫聲稱有二手名表可相互交易，夫妻和對方一來一往聯絡數日後，雙方約定10月5日傍晚在高雄漢來大飯店名人坊的如意廳包廂碰面。

當晚名表店的夫妻攜帶百達翡麗分別市價約298萬、343萬8000元及398萬8000元的海底探險家共3支二手名表，及市價約343萬8千元、515萬的2支金鷹手表交易。

李姓男子（40歲）、鍾姓女子（44歲）和鄭姓男子（29歲）等人進入包廂內，檢視被害夫妻帶來的5支市價約1千900餘萬元的二手名表，3人相互使了眼色後，裡拿出電擊棒攻擊男方，沒料遭被害人反擊奪下電擊棒，3人見苗頭不對，落荒而逃。

警方事後根據被害人和對方聯絡方式等資料，並調閱監視器以車追人，報請高雄地檢署檢察官吳韶芹指揮偵辦。

專案小組於10月6日、7日連續在台北市拘提涉案的鄭男、桃園市拘提鍾女（44歲）、雲林縣拘提李姓男子（40歲）等3人到案，另逮獲鄭姓男子（30歲）、王姓男子（28歲）及邱姓男子（31歲），11月5日再循線至台北市將控盤首腦查姓男子（29歲）拘提到案。

檢警調查，該犯罪集團在台首腦為查姓男子，查男受藏匿在境外的金姓男子指揮，鎖定二手名表店佯裝交易名表後行搶，由30歲的鄭姓男子當行動召集人，吸收王男協助招募成員，由29歲的鄭男當交易現場指揮，鍾女和李男當買家，以假交易欺騙賣家方式行真強盜名表的犯行，並佯稱參與行動者事後可平分500萬酬勞。