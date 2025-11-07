影／依托咪酯流竄年輕族群 中正二警2個月內逮28嫌查扣毒品逾2公斤

新興毒品依托咪酯（Etomidate）近來流竄年輕族群，因濫用後會出現昏迷、意識喪失等危險反應，為防止混入校園與社區，北市中正二警方啟動專案，針對毒品分裝、販售掃蕩，2個月內查獲28名嫌犯，各類毒品總重逾2公斤，其中張姓男子是第一層毒品藥頭，被查獲包括一、二、三級毒品破百包，檢方複訊後聲押禁見獲准。

警方指出，依托咪酯屬中樞神經鎮定劑，不法分子將其混入電子煙油中偽裝販售，實際可能導致短時間昏迷、意識不清、無法控制身體，其生效速度快（30~60秒），可持續約3~5分鐘，若長期濫用還會造成背關節處、手肘、膝蓋等處皮膚變黑、低血壓、甚至休克。

警方說，為防止毒害，9月起啟動安居緝毒專案，2個月內逮到28人，破獲依托咪酯分裝場12件、販售依托咪酯案5件，共查扣依托咪酯煙油1795公克、依托咪酯粉末147公克、煙彈135顆，並起出毒品安非他命357公克、毒品咖啡包61包及贓款44.1萬元。

其中，警方鎖定有多項毒品、詐欺、槍砲等前科的第一層藥頭張姓男子，經報請新北地方法院核發搜索票，10月20日在南港、萬華、汐止及五股等地同步搜索，查獲海洛因1包、安非他命93包、大麻4包、依托咪酯5包、卡西酮2包等毒品，以及分裝工具、毒品吸食器等證物，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送新北檢；檢方複訊後聲請羈押，法院裁准。