快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

聽新聞
0:00 / 0:00

影／依托咪酯流竄年輕族群 中正二警2個月內逮28嫌查扣毒品逾2公斤

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

新興毒品依托咪酯（Etomidate）近來流竄年輕族群，因濫用後會出現昏迷、意識喪失等危險反應，為防止混入校園與社區，北市中正二警方啟動專案，針對毒品分裝、販售掃蕩，2個月內查獲28名嫌犯，各類毒品總重逾2公斤，其中張姓男子是第一層毒品藥頭，被查獲包括一、二、三級毒品破百包，檢方複訊後聲押禁見獲准。

警方指出，依托咪酯屬中樞神經鎮定劑，不法分子將其混入電子煙油中偽裝販售，實際可能導致短時間昏迷、意識不清、無法控制身體，其生效速度快（30~60秒），可持續約3~5分鐘，若長期濫用還會造成背關節處、手肘、膝蓋等處皮膚變黑、低血壓、甚至休克。

警方說，為防止毒害，9月起啟動安居緝毒專案，2個月內逮到28人，破獲依托咪酯分裝場12件、販售依托咪酯案5件，共查扣依托咪酯煙油1795公克、依托咪酯粉末147公克、煙彈135顆，並起出毒品安非他命357公克、毒品咖啡包61包及贓款44.1萬元。

其中，警方鎖定有多項毒品、詐欺、槍砲等前科的第一層藥頭張姓男子，經報請新北地方法院核發搜索票，10月20日在南港、萬華、汐止及五股等地同步搜索，查獲海洛因1包、安非他命93包、大麻4包、依托咪酯5包、卡西酮2包等毒品，以及分裝工具、毒品吸食器等證物，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送新北檢；檢方複訊後聲請羈押，法院裁准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中正二警方逮捕有多項毒品、詐欺、槍砲等前科的第一層藥頭張姓男子。記者翁至成／翻攝
中正二警方逮捕有多項毒品、詐欺、槍砲等前科的第一層藥頭張姓男子。記者翁至成／翻攝
北市中正二警方啟動專案，針對毒品分裝、販售掃蕩，2個月內查獲28名嫌犯。記者翁至成／翻攝
北市中正二警方啟動專案，針對毒品分裝、販售掃蕩，2個月內查獲28名嫌犯。記者翁至成／翻攝

新興毒品 安非他命

延伸閱讀

影／毒販愛釣魚…台南市刑大漁港喬裝蒐證行蹤 遭「自己人」盤查

Toyz持大麻花案被追訴險加刑 法院2理由判不受理

天道盟正義會販毒主打24小時服務 北市刑大攻堅逮7人

幫派組販毒集團 北市警逮7人送辦

相關新聞

獨／約高雄漢來交易5支百達翡麗 電擊棒硬搶遇抵抗落荒逃…7嫌落網

經營二手名表店的夫妻檔，中秋節前夕帶著5支二手百達翡麗名表南下高雄交易，雙方約在漢來大飯店名人坊如意廳，來了2男1女，過...

影／依托咪酯流竄年輕族群 中正二警2個月內逮28嫌查扣毒品逾2公斤

新興毒品依托咪酯（Etomidate）近來流竄年輕族群，因濫用後會出現昏迷、意識喪失等危險反應，為防止混入校園與社區，北...

埔里宮壇前驚見黑衣人開槍討債？警破案：玩具槍演戲拍片炒流量

南投縣埔里鎮5日深夜傳出有黑衣人持槍討債，並囂張開槍示威，讓當地居民恐慌，質疑「埔里怎麼這麼亂？」埔里警方迅速展開調查，...

影／毒販愛釣魚…台南市刑大漁港喬裝蒐證行蹤 遭「自己人」盤查

歷經8月追緝，台南市刑大追緝販毒集團向上溯源，發現29歲張姓毒販平日嗜釣魚，專案人員多次前往雲林縣台西鄉五條港漁港埋伏蒐...

Toyz持大麻花案被追訴險加刑 法院2理由判不受理

網紅「Toyz」劉偉健因販售大麻煙彈遭判刑4年2月，去年5月入監服刑。不過，他在遭搜索時另被查獲持有少量大麻花一案，經台...

富貴角漁船翻覆3失蹤 救援友船轉述：船長有游出船艙

漁船「立發168」昨天在富貴角北方海域翻覆，友船「立發368」救起3名船員，另包含胡姓船長在內3名船員失蹤，立發368嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。