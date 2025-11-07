獨／約高雄漢來交易5支百達翡麗 電擊棒硬搶遇抵抗落荒逃…7嫌落網

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

經營二手名表店的夫妻檔，中秋節前夕帶著5支二手百達翡麗名表南下高雄交易，雙方約在漢來大飯店名人坊如意廳，來了2男1女，過程中，其中1男持電擊棒欲強搶名表，名表店的男負責人抵抗反擊，3嫌失手逃逸。警方獲報，陸續逮獲7嫌，其中4嫌已遭法院收押。

據了解，這起強盜名表店夫妻未遂案件發生在10月5日晚間6時許，當時經營名表店的夫妻檔南下高雄，和交易對象相約在高雄漢來大飯店名人坊的如意廳包廂，由於正值中秋節前夕，對方還聲稱會順便帶中秋節禮盒餽贈給當事人。

當時對方來了2男1女，進入包廂交談不久，其中1男即拿出電擊棒攻擊負責人，沒料負責人抵抗，還奪下電擊棒反擊，3人失手落荒逃逸。

轄區警方獲報展開調查，以車追人，陸續逮獲2男1女，依強盜未遂罪嫌移送高雄地檢署後，檢察官複訊後聲押獲准；另涉案1男則諭知限制住居、1男則諭知請回；幕後主嫌5日落網後，警方建請羈押，但獲交保候傳。

警方調查，男子疑整起事件幕後指使人，透過集團成員找上嫌犯等人佯裝和經營名表店夫妻交換名表，聲稱可獲500萬酬勞再平分，讓被害人不疑有他南下交易，原本打算搶了手表就走，沒想到卻搞砸此事。

名表店夫妻和人相約高雄漢來大飯店交易，遭對方持電擊棒攻擊，男負責人反擊，嫌犯失手逃逸，後警方逮7嫌。記者石秀華／攝影
名表店夫妻和人相約高雄漢來大飯店交易，遭對方持電擊棒攻擊，男負責人反擊，嫌犯失手逃逸，後警方逮7嫌。記者石秀華／攝影
名表店夫妻和人相約高雄漢來大飯店交易，遭對方持電擊棒攻擊，男負責人反擊，嫌犯失手逃逸，後警方逮7嫌。本報資料照片
名表店夫妻和人相約高雄漢來大飯店交易，遭對方持電擊棒攻擊，男負責人反擊，嫌犯失手逃逸，後警方逮7嫌。本報資料照片

中秋節 夫妻 飯店

