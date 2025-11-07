快訊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 菲總統宣布國家災難狀態

MLB／道奇18局大戰原本要換野手投球 山本由伸說：我來投！

6旬檢察官摸帥氣男警大腿還「約泡」 免除職務轉任檢事

聽新聞
0:00 / 0:00

埔里宮壇前驚見黑衣人開槍討債？警破案：玩具槍演戲拍片炒流量

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣埔里鎮5日深夜傳出有黑衣人持槍討債，並囂張開槍示威，讓當地居民恐慌，質疑「埔里怎麼這麼亂？」埔里警方迅速展開調查，昨天追出拍攝者是24歲林姓男子，竟是為了衝網路流量自導自演的影片，全案依社會秩序維護法函送法辦。

埔里警分局表示，5日深夜10時30分許，網路出現一段「黑衣人持槍討債」影片，地點清楚拍到埔里鎮水頭路玄天壇前方。影片傳出後引發居民恐慌，警方立即組隊追查來源，不到一天就鎖定拍攝者為24歲林姓男子。林男昨被傳喚到案，並攜帶拍片用的塑膠玩具槍到場說明。

警方指出，林男坦承為了賺取網路點閱率，自編自導劇情短片，邀友人扮演黑道兄弟，在宮壇前演出「討債」劇情。他表示，手中的槍是塑膠玩具，現場並無鳴槍或暴力情節，影片拍完便上傳網路，希望吸引流量。警方經檢視確認該槍為玩具製品，初步鑑定非真槍。

警方依規查扣玩具槍，並認定林男無正當理由攜帶類似真槍之物，足以造成社會恐慌，違反社會秩序維護法第65條第1項第3款，函請南投地院埔里簡易庭裁罰。

警方呼籲，網路創作雖屬個人自由，但不得違法或混淆視聽，尤其涉及持槍、暴力、毒品等情節時，容易引發社會恐慌與錯誤認知。警方也將持續強化網路巡邏與資訊查核，防止假影片擾亂治安。

網路流傳埔里有黑衣人囂張開槍討債影片，引起居民恐慌，警方查出竟是林姓男子為自導自演拍攝假影片，想騙取流量。圖／警方提供
網路流傳埔里有黑衣人囂張開槍討債影片，引起居民恐慌，警方查出竟是林姓男子為自導自演拍攝假影片，想騙取流量。圖／警方提供
網路流傳埔里有黑衣人囂張開槍討債影片，引起居民恐慌，警方查出竟是林姓男子為自導自演拍攝假影片，想騙取流量。圖／警方提供
網路流傳埔里有黑衣人囂張開槍討債影片，引起居民恐慌，警方查出竟是林姓男子為自導自演拍攝假影片，想騙取流量。圖／警方提供
警方查出林姓男子所持的槍枝，鑑驗確認只是玩具槍。圖／警方提供
警方查出林姓男子所持的槍枝，鑑驗確認只是玩具槍。圖／警方提供
警方查出林姓男子所持的槍彈，鑑驗確認只是玩具槍。圖／警方提供
警方查出林姓男子所持的槍彈，鑑驗確認只是玩具槍。圖／警方提供

討債 恐慌

延伸閱讀

加藤小夏談《沉默之丘f》動捕演出心得：演戲全憑腦補、台詞一字都不能改

埔里掩埋場、名間焚化爐案 南投縣長許淑華：最審慎把關

買2艘漁船不爽貴了400萬 他討不回登門...近距離開槍殺人判12年

南投埔里重陽敬老金多1千 草屯更新增1族群發3千

相關新聞

獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...

Toyz持大麻花案被追訴險加刑 法院2理由判不受理

網紅「Toyz」劉偉健因販售大麻煙彈遭判刑4年2月，去年5月入監服刑。不過，他在遭搜索時另被查獲持有少量大麻花一案，經台...

富貴角漁船翻覆3失蹤 救援友船轉述：船長有游出船艙

漁船「立發168」昨天在富貴角北方海域翻覆，友船「立發368」救起3名船員，另包含胡姓船長在內3名船員失蹤，立發368嚴...

獨／約高雄漢來交易5支百達翡麗 電擊棒硬搶遇抵抗落荒逃...7嫌落網

經營二手名表店的夫妻檔，中秋節前夕帶著5支二手百達翡麗名表南下高雄交易，雙方約在漢來大飯店名人坊如意廳，來了2男1女，過...

埔里宮壇前驚見黑衣人開槍討債？警破案：玩具槍演戲拍片炒流量

南投縣埔里鎮5日深夜傳出有黑衣人持槍討債，並囂張開槍示威，讓當地居民恐慌，質疑「埔里怎麼這麼亂？」埔里警方迅速展開調查，...

影／毒販愛釣魚…台南市刑大漁港喬裝蒐證行蹤 遭「自己人」盤查

歷經8月追緝，台南市刑大追緝販毒集團向上溯源，發現29歲張姓毒販平日嗜釣魚，專案人員多次前往雲林縣台西鄉五條港漁港埋伏蒐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。