埔里宮壇前驚見黑衣人開槍討債？警破案：玩具槍演戲拍片炒流量

南投縣埔里鎮5日深夜傳出有黑衣人持槍討債，並囂張開槍示威，讓當地居民恐慌，質疑「埔里怎麼這麼亂？」埔里警方迅速展開調查，昨天追出拍攝者是24歲林姓男子，竟是為了衝網路流量自導自演的影片，全案依社會秩序維護法函送法辦。

埔里警分局表示，5日深夜10時30分許，網路出現一段「黑衣人持槍討債」影片，地點清楚拍到埔里鎮水頭路玄天壇前方。影片傳出後引發居民恐慌，警方立即組隊追查來源，不到一天就鎖定拍攝者為24歲林姓男子。林男昨被傳喚到案，並攜帶拍片用的塑膠玩具槍到場說明。

警方指出，林男坦承為了賺取網路點閱率，自編自導劇情短片，邀友人扮演黑道兄弟，在宮壇前演出「討債」劇情。他表示，手中的槍是塑膠玩具，現場並無鳴槍或暴力情節，影片拍完便上傳網路，希望吸引流量。警方經檢視確認該槍為玩具製品，初步鑑定非真槍。

警方依規查扣玩具槍，並認定林男無正當理由攜帶類似真槍之物，足以造成社會恐慌，違反社會秩序維護法第65條第1項第3款，函請南投地院埔里簡易庭裁罰。