影／毒販愛釣魚…台南市刑大漁港喬裝蒐證行蹤 遭「自己人」盤查

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

歷經8月追緝，台南市刑大追緝販毒集團向上溯源，發現29歲張姓毒販平日嗜釣魚，專案人員多次前往雲林縣台西鄉五條港漁港埋伏蒐證，期間還一度遭海巡署安檢人員盤查，最終順利逮捕張外，並在漁港附近租屋處起出起出1.6公斤依托咪酯毒品市價約150萬元，依法送辦。

台南市刑大偵一隊今年初接獲情資，查知32歲陳姓男子流竄於雲林、嘉義等地，以販售依托咪酯維生。據查，陳男過去多次因毒品案遭查緝，為躲避警方追捕，特地承租套房隱匿行蹤。警方為掌握其落腳處，喬裝情侶展開跟監，並偽稱租客進入公寓探查，成功鎖定其藏身地點。

專案小組2月間報請嘉義地院核發搜索票，由特勤人員破門攻堅查緝，當場查獲依托咪酯、分裝瓶、電子煙、K盤、煙油、電子磅秤、電子煙彈及現金等證物，警詢後，將陳依涉毒品危害防制條例罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦，持續向上溯源。

歷經數月追查，警方發現陳自2月起向雲林地區29歲張姓男子購得依托咪酯後，再分裝轉售牟利。專案小組掌握事證後，10月執行「安居緝毒」專案期間，報請雲林地院核發搜索票前往查緝。

警方調查，張平日嗜釣魚，警方多次前往雲林台西鄉五條港漁港埋伏蒐證，期間因形跡可疑還一度遭海巡署安檢人員盤查，所幸最終順利掌握其行蹤。

上月12日見時機成熟發動搜索，在張漁港附近租屋處共查獲依托咪酯1647公克、煙彈95顆、毒品咖啡包17包、K他命、電子煙、行動電話及現金等證物，毒品市值約150萬餘元。警詢後，將張依涉毒品危害防制條例罪嫌移請雲林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

專案小組上月12日在張租屋處共查獲依托咪酯1647公克、煙彈95顆、毒品咖啡包17包、K他命、電子煙、行動電話及現金等證物。圖／讀者提供
專案小組上月12日在張租屋處共查獲依托咪酯1647公克、煙彈95顆、毒品咖啡包17包、K他命、電子煙、行動電話及現金等證物。圖／讀者提供
台南市刑大等專案小組攻堅查獲29歲陳姓男子。圖／讀者提供
台南市刑大等專案小組攻堅查獲29歲陳姓男子。圖／讀者提供

