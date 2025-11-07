Toyz持大麻花案被追訴險加刑 法院2理由判不受理

網紅「Toyz」劉偉健因販售大麻煙彈遭判刑4年2月，去年5月入監服刑。不過，他在遭搜索時另被查獲持有少量大麻花一案，經台中地院審理後，法院近日裁定公訴不受理，理由是Toyz未被驗出大麻反應，且已因安非他命陽性反應接受勒戒觀察，該程序仍具效力，無須再另行追訴。

回顧案情，Toyz於2021年因涉嫌販賣大麻煙彈遭逮，檢警查出他以60萬元代價向上游取得毒品，案件歷經多年審理與上訴，最終確定入監執行，刑期4年2月。依規定服刑期滿一半後可申請假釋，最快2026年6月有望獲假釋出獄。

至於「持有大麻花」部分，檢警當時在Toyz住處搜出第二級毒品大麻花兩包，淨重1.0528公克與0.0937公克及吸食器。

台中地檢署檢察官黃秋婷追查時，Toyz坦承持有但否認近期施用，並稱早已戒除。檢驗結果顯示，他的毛髮中雖檢出甲基安非他命反應，卻未檢出大麻代謝物；尿液檢驗則為陰性，後來依「無持續施用傾向」獲不起訴處分。

檢方仍於今年7月依違反「毒品危害防制條例」向法院聲請簡易判決處刑，最高可處2年徒刑或20萬元罰金。不過，法院認為案件情節不宜以簡易程序審理，改回通常程序。法官指出，Toyz施用安非他命的事實已確認，毛髮檢驗未檢出大麻反應，應認與大麻施用無關；加上Toyz已完成勒戒觀察程序，依法不應再受雙重追訴。

最終，法院認定Toyz持有的大麻花屬施用後遺留物，其罪已被施用毒品罪吸收。檢方聲請簡易判決處刑程序違法，判決公訴不受理，全案仍可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885