富貴角漁船翻覆3失蹤 救援友船轉述：船長有游出船艙

中央社／ 基隆7日電

漁船「立發168」昨天在富貴角北方海域翻覆，友船「立發368」救起3名船員，另包含胡姓船長在內3名船員失蹤，立發368嚴姓船長今天說，據獲救船員描述，胡男有游出船艙。

立發368凌晨返抵八斗子漁港，嚴姓船長受訪說，立發168發出求救訊息提到漁船進水，當時他在距離約2浬處作業，立刻起網趕赴現場，抵達時，雖天氣好但風浪大，立發168船尾破損導致海水灌入，已翻覆船底朝上。

嚴姓船長說，2名中國大陸籍船員正抱著物品漂浮在海面，另有2名印尼船員坐在翻覆的船底上，救起2名中國大陸籍和1名印尼船員，另名坐在船底上的印尼船員，因受到風浪持續拍打，體力不支落海失蹤。

他表示，據獲救船員描述，有看見胡姓船長和1名印尼船員游出船艙，但不見另名失蹤的中國大陸籍船員，研判事發時這名船員還在船艙內，未能游出船艙。

基隆區漁會理事長簡建輝也到場關心，簡建輝受訪說，颱風逐漸逼近台灣，希望海巡署等相關單位，把握72小時黃金救援時間，調派潛水員到船下搜尋失蹤的3名船員。

基隆籍漁船立發168昨天凌晨5時12分，從八斗子漁港出港作業，船上有1名台灣籍、3名中國大陸籍和2名印尼籍，共6名船員。

基隆區漁會漁業電台昨天中午12時51分接獲通報，指立發168在富貴角北方23浬處海域翻覆，立發368昨天下午1時許救起3名船員，胡姓船長、1名中國大陸籍、1名印尼籍船員則失蹤，海巡署等相關單位持續搜索中。

基隆籍漁船立發168號在富貴角北方海域作業時沉沒，附近作業漁船救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，入夜時仍未找到3人。圖／聯合報系記者邱瑞杰翻攝
基隆籍漁船立發168號在富貴角北方海域作業時沉沒，附近作業漁船救起3名船員，台灣胡姓船長和中國大陸、印尼船員共3人失蹤，海空聯合搜救，入夜時仍未找到3人。圖／聯合報系記者邱瑞杰翻攝

