主嫌：上梁曾後悔 債務逼迫沒住手

宜蘭縣進安宮二○○九年迎來國內第一座寶石珊瑚媽祖，安座十六年首度遭竊，偷走配戴的珊瑚、金飾等聖物。陳姓主嫌落網後自曝心境，稱「一踏上橫梁就後悔」，摸到珊瑚珠當下有感應到媽祖要他「回頭是岸」，但因被債務逼到走投無路，還是硬著頭皮下手，被捕後懊悔說「我真的做錯了」。

卅五歲陳男是南方澳內埤人，小時候就常到進安宮走動，長大後在台北工作，回鄉時仍常到廟裡拜拜，對進安宮環境很熟悉。

他說，今年九月下旬蘭陽媽祖文化節，進安宮是主祀廟宇，他多次到廟內參拜，某次上香時看到眼前神明身上配戴金飾、珊瑚串珠閃閃發亮，突想起積欠的大筆債務，還有與弟弟共同持有卻被他拿去抵押貸款、即將法拍的房產，心想若能拿來還債，就不會對不起弟弟了。

前天凌晨，陳從進安宮後方馬路爬上隔壁遮雨棚，再翻進進安宮三樓，撬開木製氣窗，徒手下降到二樓正殿，但他說「一踩上橫梁我就後悔了」。在從媽祖身上取聖物時，心裡一直有個聲音「這是媽祖的東西，我怎麼能拿？」甚至手摸到珊瑚珠就有強烈的後悔念頭，「彷彿媽祖要我回頭是岸」，但想到債務逼人，他沒有及時住手，終究鑄成大錯。

陳男表示，他不了解珠寶行情，甚至也沒想過要怎麼銷贓，看到新聞報導自己偷走的珊瑚串珠、金飾等價值數千萬元，「我也嚇了一大跳」，但已不知道如何是好，才先把贓物藏起來。警方到他台北租屋處逮人時，他心想「媽祖一定不會原諒我」，因此在警方詢問說出「我們都是媽祖的孩子，媽祖會原諒每個人」時，立刻紅了眼眶，將一切坦白說出。