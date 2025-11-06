聽新聞
涉竊寶石珊瑚媽 2嫌落網

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／宜蘭報導

宜蘭南方澳進安宮竊案偵破，二名竊賊落網，廟方提供主嫌陳男竊取媽祖身上聖物畫面。圖／南方澳進安宮提供
宜蘭南方澳進安宮竊案偵破，二名竊賊落網，廟方提供主嫌陳男竊取媽祖身上聖物畫面。圖／南方澳進安宮提供

宜蘭縣南方澳進安宮前天凌晨遭竊，開基媽祖、寶石珊瑚媽祖兩尊神像總價超過二千萬元的聖物被偷走，警方以車追人，逮捕二名陳姓男子，贓物全追回；昨天依加重竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署，檢方各以五萬元交保。

警方調查，全案是卅五歲陳姓男子主導，陳年幼時就住在進安宮附近，前天凌晨他找廿七歲陳姓友人開車接應、把風，由他潛入行竊。

兩人得手後連夜往北逃，沿路丟棄衣物及撬棍、螺絲起子等犯罪工具；陳男躲到北市女友租處，將贓物用塑膠袋包裹後藏在氣密窗後方夾層，陳姓友人則逃往台中。

警方鎖定車輛，調閱沿途監錄系統，前天下午四時卅分在台北逮捕主嫌陳男，起出失竊珠寶，晚間七時許在台中抓到共犯。

據了解，陳男落網後原矢口否認犯案，警方動之以情說「我們都是媽祖的小孩，媽祖會原諒每個人」，「你這麼年輕，人生這麼長，只要真心悔過，媽祖一定會原諒你」；陳男頓時紅了眼眶，低頭認罪，稱欠債無力償還才出此下策。女友並不知情。

警方起獲贓物，經廟方清點，開基媽祖的珊瑚珠串，寶石珊瑚媽祖五鳳冠帽上二顆各約一二○克拉珊瑚珠、二串桃紅寶石珊瑚珠串、每串十二兩共二串的鱉頭金鎖、背側十串紅珊瑚珠串，及披肩下二串約八兩黃金鎖片的「四時如意」珊瑚珠串，全部追回。

進安宮副主委曾太山說，聖物都是信徒奉獻，幸好全數找回，其中珊瑚媽祖五鳳冠帽上一顆珊瑚珠碎裂受損，已請專家評估如何修復。竊案發生後，廟方已研議強化保全措施，防盜系統會全面提升。

進安宮管理委員會昨一早在臉書貼文感謝各界祝禱支持、關懷鼓勵，並向警方表達敬意與謝意。對二名嫌犯獲交保，管委會昨晚說「媽祖慈悲，會尊重司法」。

