影／三重凶殺嫌犯爭家產刺死姊姊砍傷妹妹 因一千萬元信託被獨漏

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區下午發生手足為爭家產，60歲弟弟殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子的家庭悲劇，初步了解疑因嫌犯不滿姊妹私自將母親的千萬元存款設定信託，且將他排除為受益人，激烈爭執後憤而行凶。

案發地點在靠近台北橋頭的三和路一段，周邊幾乎全是舊社區老房子，10餘年前幾名地主與建商合作改建樓高23層共185戶新大樓，陳家分得其中2間地主保留戶，陳嫌與59歲妻子、高齡90歲母親同住1間，61歲姊姊和55歲妹妹住在相鄰的隔壁戶。

據了解，陳嫌發現姊妹將母親銀行帳戶1筆千萬元存款設定信託，他認為母親平常多半由夫妻二人負責照顧，自己卻被排除為受益人，今天下午2時許憤而衝到隔壁找姊妹理論，發生激烈爭執之後回家取出1把料理尖刀折返，妻子見狀追過去勸阻。

後來這把尖刀不僅劃傷妹妹的右大腿及雙掌，同時也誤傷陳嫌妻子的左手掌，最後更刺進他姊姊的左胸，家裡3個女人都被救護車送醫，姊姊送醫途中已無生命跡象，急救後仍宣告不治。

警方獲報趕抵，當場依現行犯逮捕陳嫌，他馬上請律師陪同接受調查筆錄，警詢後將依殺人及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市三重區下午發生手足為爭家產，60歲弟弟殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子的家庭悲劇，警方查扣凶刀。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區下午發生手足為爭家產，60歲弟弟殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子的家庭悲劇，警方查扣凶刀。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區下午發生手足為爭家產，60歲弟弟殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子的家庭悲劇，嫌犯上衣沾滿鮮血被押往派出所接受調查。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區下午發生手足為爭家產，60歲弟弟殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子的家庭悲劇，嫌犯上衣沾滿鮮血被押往派出所接受調查。記者林昭彰／翻攝

