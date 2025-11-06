聽新聞
0:00 / 0:00
影／三重凶殺嫌犯爭家產刺死姊姊砍傷妹妹 因一千萬元信託被獨漏
新北市三重區下午發生手足為爭家產，60歲弟弟殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子的家庭悲劇，初步了解疑因嫌犯不滿姊妹私自將母親的千萬元存款設定信託，且將他排除為受益人，激烈爭執後憤而行凶。
案發地點在靠近台北橋頭的三和路一段，周邊幾乎全是舊社區老房子，10餘年前幾名地主與建商合作改建樓高23層共185戶新大樓，陳家分得其中2間地主保留戶，陳嫌與59歲妻子、高齡90歲母親同住1間，61歲姊姊和55歲妹妹住在相鄰的隔壁戶。
據了解，陳嫌發現姊妹將母親銀行帳戶1筆千萬元存款設定信託，他認為母親平常多半由夫妻二人負責照顧，自己卻被排除為受益人，今天下午2時許憤而衝到隔壁找姊妹理論，發生激烈爭執之後回家取出1把料理尖刀折返，妻子見狀追過去勸阻。
後來這把尖刀不僅劃傷妹妹的右大腿及雙掌，同時也誤傷陳嫌妻子的左手掌，最後更刺進他姊姊的左胸，家裡3個女人都被救護車送醫，姊姊送醫途中已無生命跡象，急救後仍宣告不治。
警方獲報趕抵，當場依現行犯逮捕陳嫌，他馬上請律師陪同接受調查筆錄，警詢後將依殺人及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言