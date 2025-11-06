快訊

母千萬信託獨漏他…三重男一怒刺死姊姊 妹妹、勸架妻全被砍

「密約女孩」一語成讖 黃明志代言北市觀光資訊下架

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

藝人黃明志捲入網紅謝侑芯命案，遭馬來西亞警方申請延扣6天調查。北市議員徐立信發現，黃過去曾多次代言台北市，網路上還有許多影片及新聞稿，有損北市形象。觀傳局表示，事件爆發前黃很受星馬地區民眾歡迎，當初與其合作盼能帶動星馬遊客來台，成效也不錯，但考量其形象目前已主動下架相關影片與新聞稿。

徐立信指出，黃明志曾在2021年前四度擔任星馬宣傳大使，不但曾經有拍MV宣傳台北，觀傳局也曾發布多則新聞稿，而標題還有「密約妙齡女孩」、「去台北旅有要小心」等，現在回頭看都相當諷刺，詢問觀傳局相關經費，並認為黃現階段捲入涉毒、謀殺案中已不適任擔任宣傳大使，觀傳局也應下架宣傳影片、資訊。

觀傳局長余祥表示，黃並非擔任年度代言人，而是當初考量他在星馬地區備受歡迎，為了促進星馬國際觀光客到台北，與黃所簽訂階段性合作案，希望黃能夠幫忙拍片寫歌，包含2016、2017、2019、2021年4次費用約200萬元，取得成效也很不錯，除了藝人宣傳外，觀傳局也做了很多宣傳及努力，這些年星馬觀光客都是台北市重要主力之一。

余祥表示，未來在找明星、藝人、KOL推廣台北市觀光，會更加嚴謹，考量到案件爆發目前形象，觀傳局會將相關影片、資訊皆已下架，而由黃明志個人發布影片、資訊，也會聯繫對方要求下架。

黃明志曾拍攝MV宣傳台北市，影片更有多位知名網紅美女擔任女主角。圖／取自黃明志官方YouTube「Namewee」
黃明志曾拍攝MV宣傳台北市，影片更有多位知名網紅美女擔任女主角。圖／取自黃明志官方YouTube「Namewee」
藝人黃明志捲入網紅謝侑芯命，議員徐立信發現，黃過去曾多次代言台北市，網路上還有許多影片及新聞稿。圖／徐立信辦公室提供
藝人黃明志捲入網紅謝侑芯命，議員徐立信發現，黃過去曾多次代言台北市，網路上還有許多影片及新聞稿。圖／徐立信辦公室提供

