天道盟正義會販毒主打24小時服務 北市刑大攻堅逮7人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大偵三隊掌握桃園天道盟正義會42歲沈姓男子販毒情資，他以桃園火車站附近商業大樓為據點，由旗下小弟負責販毒。警方日前攻堅，先逮捕沈嫌等3人，又在新北鶯歌逮捕看守倉庫、出貨的4人。

警方查扣現金10多萬元、毒品咖啡包189包、愷他命36包、彩虹菸122支、依托咪酯、安非他命等毒品，另外還查扣鎮暴槍1把、電擊棒1支及監視器設備等證物。

沈嫌今年3月間，聚集6名小弟販毒，成立24小時中控台，當毒蟲叫貨，小弟從鶯歌倉庫送貨，主打24小時不斷電送貨到府服務。

警方掌握情資，今年6月攻堅逮捕沈嫌及小弟等7人，帶回北市刑大詢問，全案依毒品等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，檢方聲請羈押，沈嫌等人被羈押4個月後，檢方上周以毒品罪嫌起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市刑大偵破天道盟正義會販毒，逮捕七人並查扣毒品等證物。記者廖炳棋／翻攝
毒品 桃園地檢署 販毒

