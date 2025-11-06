快訊

媽媽做不好要檢討！盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

幫派組販毒集團 北市警逮7人送辦

中央社／ 台北6日電

沈姓男子自稱為天道盟幹部，租桃園火車站前大樓某辦公室作為據點，以販毒為生。因稱全天可送毒品，收毒客訂貨通知後，由小弟至新北鶯歌公寓取貨，北市警逮捕沈男等7人送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞資料表示，今年初查獲毒品藥腳，經勘驗犯罪事證，發現為販毒集團成員，且由42歲沈姓男子擔任販毒集團首謀，與桃園市警察局桃園分局等單位組專案小組偵辦。

警方專案小組經長期蒐證、監控，發現沈男等7人組成販毒集團，自3月起以販售各類毒品為經濟來源，平時在桃園出沒並設立據點，經查沈男承租桃園火車站前的某大樓內當辦公室據點。

警方查出，沈男對外自稱天道盟幹部，由小弟擔任送毒員，因以全天候送毒為號召，吸引多名毒客消費，沈男收到訂單後，叫小弟至新北市鶯歌區的某公寓內取毒品送貨。

警方成立專案小組日前見時機成熟，分別前往新北市及桃園市等處搜索，循線逮捕沈男等7人到案，查獲新台幣10餘萬元、毒品咖啡包189包、愷他命36包、彩虹菸122支、安非他命等物。

警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌，把沈男等7人移送桃園地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園地檢署 毒品

延伸閱讀

2026市議員選舉 北市黨部主委戴錫欽曝「最低標準」要單獨過半

北市：新壽解約金44.7億 預計本月完成終止程序

黃明志被爆涉網紅謝侑芯命案 金門跨年演出急換人

北市內湖首創智慧機回收垃圾 免追環保車迴響大

相關新聞

天道盟正義會販毒主打24小時服務 北市刑大攻堅逮7人

台北市刑大偵三隊掌握桃園天道盟正義會42歲沈姓男子販毒情資，他以桃園火車站附近商業大樓為據點，由旗下小弟負責販毒。警方日...

閃兵爭議延燒 薛仕凌、阿達到案

新北地檢署偵辦藝人閃兵案，近一周內繼Energy前成員唐振剛、金鐘視帝薛仕凌後，昨天藝人阿達也到案，3人中僅唐請回，後兩...

毒駕男前科累累二犯撞死人 法官參考「這數值」裁定收押

有毒品、竊盜、妨害公務、詐欺取財等前科的33歲男子黃正杰，前晚9時餘駕車外出時，疑似「喪屍煙彈」不離手，從林口往龜山方向...

影／信義住商大樓藏德州撲克賭場 網紅「陳熙熙」等10人被警帶走

鍾姓男子涉嫌承租台北市信義區某住商大樓地下室，作為私人招待所，出租包廂供經營德州撲克職業賭場，警方上月29日晚間11時搜...

大馬泡麵、模型車藏千萬元大麻 竹聯幫、越南移工走私埋公墓

販毒集團從馬來西亞以泡麵、汽車模型夾藏大麻寄空運包裹來台，被海關攔截，刑事局追查集團收貨埋在新北市某公墓，前往搜出大麻，...

還沒完！閃兵藝人再+1 阿達至新北檢自首30萬交保

隨著司法積極偵審藝人閃兵案，以及內政部長劉世芳呼籲閃兵役男出面自首，主持人Lulu的前男友、藝人阿達今天也主動與警方接觸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。