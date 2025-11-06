幫派組販毒集團 北市警逮7人送辦

沈姓男子自稱為天道盟幹部，租桃園火車站前大樓某辦公室作為據點，以販毒為生。因稱全天可送毒品，收毒客訂貨通知後，由小弟至新北鶯歌公寓取貨，北市警逮捕沈男等7人送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞資料表示，今年初查獲毒品藥腳，經勘驗犯罪事證，發現為販毒集團成員，且由42歲沈姓男子擔任販毒集團首謀，與桃園市警察局桃園分局等單位組專案小組偵辦。

警方專案小組經長期蒐證、監控，發現沈男等7人組成販毒集團，自3月起以販售各類毒品為經濟來源，平時在桃園出沒並設立據點，經查沈男承租桃園火車站前的某大樓內當辦公室據點。

警方查出，沈男對外自稱天道盟幹部，由小弟擔任送毒員，因以全天候送毒為號召，吸引多名毒客消費，沈男收到訂單後，叫小弟至新北市鶯歌區的某公寓內取毒品送貨。

警方成立專案小組日前見時機成熟，分別前往新北市及桃園市等處搜索，循線逮捕沈男等7人到案，查獲新台幣10餘萬元、毒品咖啡包189包、愷他命36包、彩虹菸122支、安非他命等物。

警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌，把沈男等7人移送桃園地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885