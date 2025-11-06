快訊

媽媽做不好要檢討！盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

口香糖包裝袋藏槍管 高雄警眼尖再搜出槍、彈

中央社／ 高雄6日電

高雄新興警方巡邏攔檢1輛違規跨越停止線自小客車，經盤查發現車內口香糖包裝袋中竟藏1支槍管和4顆已擊發子彈，擴大搜索查獲1把改造手槍跟子彈，逮捕林姓駕駛送辦。

高雄市政府警察局新興分局今天上午指出，昨天清晨6時許巡邏時，在新興區民生1路與仁愛2街上前發現1輛違規跨越停止線自小客車，盤查42歲駕駛林男過程中，警方見林嫌駕駛座位置有異，查看可疑口香糖包裝袋子，發現竟藏有槍管1支及4顆已擊發子彈。

警方立即提高警覺擴大搜索，並於副駕駛座位置底下查獲改造手槍1把及7顆未擊發子彈，隨後依規逮捕林嫌，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林嫌移送高雄地檢署偵辦。後續也將持續追查槍枝來源，並查明林嫌是否涉及其他刑案。

位置 副駕駛座 警察

延伸閱讀

高雄越式半套店只要1500 員警裝客人按摩完才揭發

高雄三民區藍綠2資深女將重披戰袍參選議員 綠提名出現矛盾

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

影／高雄情侶吵架演變驚險警對峙 男警撲上制伏持刀男

相關新聞

天道盟正義會販毒主打24小時服務 北市刑大攻堅逮7人

台北市刑大偵三隊掌握桃園天道盟正義會42歲沈姓男子販毒情資，他以桃園火車站附近商業大樓為據點，由旗下小弟負責販毒。警方日...

閃兵爭議延燒 薛仕凌、阿達到案

新北地檢署偵辦藝人閃兵案，近一周內繼Energy前成員唐振剛、金鐘視帝薛仕凌後，昨天藝人阿達也到案，3人中僅唐請回，後兩...

毒駕男前科累累二犯撞死人 法官參考「這數值」裁定收押

有毒品、竊盜、妨害公務、詐欺取財等前科的33歲男子黃正杰，前晚9時餘駕車外出時，疑似「喪屍煙彈」不離手，從林口往龜山方向...

影／信義住商大樓藏德州撲克賭場 網紅「陳熙熙」等10人被警帶走

鍾姓男子涉嫌承租台北市信義區某住商大樓地下室，作為私人招待所，出租包廂供經營德州撲克職業賭場，警方上月29日晚間11時搜...

大馬泡麵、模型車藏千萬元大麻 竹聯幫、越南移工走私埋公墓

販毒集團從馬來西亞以泡麵、汽車模型夾藏大麻寄空運包裹來台，被海關攔截，刑事局追查集團收貨埋在新北市某公墓，前往搜出大麻，...

還沒完！閃兵藝人再+1 阿達至新北檢自首30萬交保

隨著司法積極偵審藝人閃兵案，以及內政部長劉世芳呼籲閃兵役男出面自首，主持人Lulu的前男友、藝人阿達今天也主動與警方接觸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。