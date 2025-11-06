口香糖包裝袋藏槍管 高雄警眼尖再搜出槍、彈
高雄新興警方巡邏攔檢1輛違規跨越停止線自小客車，經盤查發現車內口香糖包裝袋中竟藏1支槍管和4顆已擊發子彈，擴大搜索查獲1把改造手槍跟子彈，逮捕林姓駕駛送辦。
高雄市政府警察局新興分局今天上午指出，昨天清晨6時許巡邏時，在新興區民生1路與仁愛2街上前發現1輛違規跨越停止線自小客車，盤查42歲駕駛林男過程中，警方見林嫌駕駛座位置有異，查看可疑口香糖包裝袋子，發現竟藏有槍管1支及4顆已擊發子彈。
警方立即提高警覺擴大搜索，並於副駕駛座位置底下查獲改造手槍1把及7顆未擊發子彈，隨後依規逮捕林嫌，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林嫌移送高雄地檢署偵辦。後續也將持續追查槍枝來源，並查明林嫌是否涉及其他刑案。
