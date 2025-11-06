南方澳寶石珊瑚媽祖遇劫 警籲地方廟字3層面防盜

宜蘭縣南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」身上要價不菲的頂級深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖遭竊。資深刑警說，黃金、珊瑚等贓物若經「洗白」，再追回有難度，提醒地方廟宇可從硬體防護、科技監控升級、管理制度改善等三大面向著手防竊。

台中市刑大肅竊組指出，黃金遭竊後流入贓物市場常走多層管道，包括銀樓、金飾加工業、典當、骨董行、收藏商、境外轉賣（含暗網與社交平台小圈子）。若經洗白，買家多為匿名或第三國轉手，欲有效追回需仰賴快速通報、海關與執法跨境協作、完整交易紀錄、科學鑑定同位素與微痕，與國際黑名單交換，可能證據不足或合法化手段而受阻。

台中市警局犯防科建議，廟宇可加強門窗防護，如使用防撬鎖、防盜門、鐵窗或強化玻璃，廟內功德箱採用厚鋼板、隱藏鎖孔，並固定於地面或牆面，設震動或警報器。另應強化夜間照明，要有可鎖門或設簡易閘門，廟內貴重物品可放在上鎖展示櫃，神像也要加裝固定座。科技監控部分，可安裝高解析紅外線攝影機，畫面留存至少卅天以上，搭配連結手機遠端監看及雲端備份。

至於管理，建議香油錢每日固定時間由兩人以上共同清點，記錄簽章，避免夜間留大量現金，盡速存入銀行，志工、委員、工作人員應有識別證，定期安全教育與巡邏制度。並建議投保竊盜險、文物保險等。

南二都去年至今發生廿七起寺廟竊案，台南寺廟多，警方提醒除門窗加裝防盜鎖與鐵窗，偏殿、供奉室可加裝鐵門或欄杆，貴重金身、金牌可以透明防護罩封裝，加裝監錄系統、感應照明與警示器，並申請列入加強巡邏重點對象，建立警民聯防機制。