聽新聞
0:00 / 0:00

南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖遇劫 損失逾2千萬

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭報導

竊賊潛入南方澳進安宮內殿，竊走媽祖聖尊上的多項珍貴物品，約三小時後廟方才發現。圖／讀者提供
竊賊潛入南方澳進安宮內殿，竊走媽祖聖尊上的多項珍貴物品，約三小時後廟方才發現。圖／讀者提供

宜蘭南方澳進安宮昨天遭竊賊闖入，偷走「開基媽祖」、「寶石珊瑚媽祖」兩尊神像身上珊瑚、金飾等「聖物」，價值逾兩千萬元；竊賊準備離去時觸發保全系統，搭上接應車輛逃逸，警方研判至少二人犯案，全力追緝。

進安宮管委會表示，經查竊賊是從後方斜坡跳入廟方遮雨棚，翻圍牆到三樓外走廊，再撬開木製氣窗，爬進二樓內殿的神尊區。總幹事賴桂美說，內殿未設紅外線感應器，已請保全公司加強防範。

宜蘭南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖昨天凌晨被竊走五鳳冠珊瑚珠串、金牌等珠寶，損失逾兩千萬元。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖昨天凌晨被竊走五鳳冠珊瑚珠串、金牌等珠寶，損失逾兩千萬元。記者林佳彣／攝影

警方調查，竊賊在昨天凌晨零時十八分左右闖入，黑衣蒙面；廟內監視器顯示，他先將神像移位，挪出行走空間，偷走開基媽祖市價一百多萬元珊瑚珠串，再行竊全台唯一的「寶石珊瑚媽祖」，包括五鳳冠帽上二顆各一二○克拉珊瑚珠、二串桃紅寶石珊瑚珠串、每串十二兩共二串的鱉頭金鎖、背部十串紅珊瑚珠串，及披肩下二串約八兩黃金鎖片的「四時如意」珊瑚珠串；六項「聖物」估算價值超過兩千萬元。

竊賊離去時曾觸發保全系統，警方接獲保全公司通報曾到現場未發現異狀，以為誤觸後離去，直到廟方凌晨四時上香時才發現遭竊。蘇澳警分局研判二人以上犯案，其中一人行竊，另有同夥駕車，也不排除有第三人把風，調查竊賊駕駛出租車，自南方澳沿北宜公路往北逃逸，已掌握特定對象追緝中。

管委會說，古時「海盜皇帝」蔡牽見南方澳進安宮開基媽祖，尚且下船叩拜，今人竟淪為竊賊；寶石珊瑚媽祖全台僅此一尊，信徒遍布海內外，如今竟有人闖入竊取媽祖聖物，對神明大不敬，更褻瀆信仰，每顆被偷走的珊瑚珠，都是信徒誠心與還願祈福的象徵，令人難以忍受。

南方澳進安宮遭竊後，鄰近宮廟風聲鶴唳，同在南方澳的南天宮，金媽祖、玉媽祖價值不菲，昨特地請保全加強巡邏，並加裝紅外線感應器。

南天宮指出，一九九五年以純金打造五點八尺高的金媽祖重二○三點八公斤，價值近八億元；後來媽祖託夢要求添置玉媽祖，呼應「金玉滿堂」，在花蓮尋得從加拿大進口的廿噸玉原石，打造成四六○○公斤的玉媽祖，價值難以估算。

宜蘭 南方澳 媽祖 偷竊 保全 南天宮 花蓮 加拿大

延伸閱讀

「寶石珊瑚媽祖」遭洗劫！南天宮「金媽祖」近8億 加裝紅外線戒備

預謀犯案？南方澳珊瑚媽祖千萬珠寶遭竊 1人把風、1人行竊後北逃

女歌手遭倒2千多萬 爸爸去討債卻只拿回一組音響

南方澳媽祖被洗劫3000萬 警教地方廟宇「三大招」可防宵小

相關新聞

南方澳寶石珊瑚媽祖遇劫 警籲地方廟字3層面防盜

宜蘭縣南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」身上要價不菲的頂級深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖遭竊。資深刑警說，黃金、珊瑚等贓物若經「洗白...

全台唯一的寶石珊瑚媽祖 商人受媽祖託夢捐贈

媽祖是兩岸討海人的信仰寄託，宜蘭南方澳進安宮就是其中之一，供奉神祇為歷史超過二百年的黑面媽祖，還有全台唯一的寶石珊瑚媽祖...

南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖遇劫 損失逾2千萬

宜蘭縣南方澳進安宮昨天遭竊賊闖入，偷走「開基媽祖」、「寶石珊瑚媽祖」兩尊神像身上珊瑚、金飾等「聖物」，價值逾兩千萬元；竊...

毒駕男前科累累二犯撞死人 法官參考「這數值」裁定收押

有毒品、竊盜、妨害公務、詐欺取財等前科的33歲男子黃正杰，前晚9時餘駕車外出時，疑似「喪屍煙彈」不離手，從林口往龜山方向...

影／信義住商大樓藏德州撲克賭場 網紅「陳熙熙」等10人被警帶走

鍾姓男子涉嫌承租台北市信義區某住商大樓地下室，作為私人招待所，出租包廂供經營德州撲克職業賭場，警方上月29日晚間11時搜...

大馬泡麵、模型車藏千萬元大麻 竹聯幫、越南移工走私埋公墓

販毒集團從馬來西亞以泡麵、汽車模型夾藏大麻寄空運包裹來台，被海關攔截，刑事局追查集團收貨埋在新北市某公墓，前往搜出大麻，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。