南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖遇劫 損失逾2千萬

竊賊潛入南方澳進安宮內殿，竊走媽祖聖尊上的多項珍貴物品，約三小時後廟方才發現。圖／讀者提供

宜蘭縣南方澳進安宮昨天遭竊賊闖入，偷走「開基媽祖」、「寶石珊瑚媽祖」兩尊神像身上珊瑚、金飾等「聖物」，價值逾兩千萬元；竊賊準備離去時觸發保全系統，搭上接應車輛逃逸，警方研判至少二人犯案，全力追緝。

進安宮管委會表示，經查竊賊是從後方斜坡跳入廟方遮雨棚，翻圍牆到三樓外走廊，再撬開木製氣窗，爬進二樓內殿的神尊區。總幹事賴桂美說，內殿未設紅外線感應器，已請保全公司加強防範。

宜蘭南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖昨天凌晨被竊走五鳳冠珊瑚珠串、金牌等珠寶，損失逾兩千萬元。記者林佳彣／攝影

警方調查，竊賊在昨天凌晨零時十八分左右闖入，黑衣蒙面；廟內監視器顯示，他先將神像移位，挪出行走空間，偷走開基媽祖市價一百多萬元珊瑚珠串，再行竊全台唯一的「寶石珊瑚媽祖」，包括五鳳冠帽上二顆各一二○克拉珊瑚珠、二串桃紅寶石珊瑚珠串、每串十二兩共二串的鱉頭金鎖、背部十串紅珊瑚珠串，及披肩下二串約八兩黃金鎖片的「四時如意」珊瑚珠串；六項「聖物」估算價值超過兩千萬元。

竊賊離去時曾觸發保全系統，警方接獲保全公司通報曾到現場未發現異狀，以為誤觸後離去，直到廟方凌晨四時上香時才發現遭竊。蘇澳警分局研判二人以上犯案，其中一人行竊，另有同夥駕車，也不排除有第三人把風，調查竊賊駕駛出租車，自南方澳沿北宜公路往北逃逸，已掌握特定對象追緝中。

管委會說，古時「海盜皇帝」蔡牽見南方澳進安宮開基媽祖，尚且下船叩拜，今人竟淪為竊賊；寶石珊瑚媽祖全台僅此一尊，信徒遍布海內外，如今竟有人闖入竊取媽祖聖物，對神明大不敬，更褻瀆信仰，每顆被偷走的珊瑚珠，都是信徒誠心與還願祈福的象徵，令人難以忍受。

南方澳進安宮遭竊後，鄰近宮廟風聲鶴唳，同在南方澳的南天宮，金媽祖、玉媽祖價值不菲，昨特地請保全加強巡邏，並加裝紅外線感應器。

南天宮指出，一九九五年以純金打造五點八尺高的金媽祖重二○三點八公斤，價值近八億元；後來媽祖託夢要求添置玉媽祖，呼應「金玉滿堂」，在花蓮尋得從加拿大進口的廿噸玉原石，打造成四六○○公斤的玉媽祖，價值難以估算。