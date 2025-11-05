快訊

毒駕男前科累累二犯撞死人 法官參考「這數值」裁定收押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

毒品、竊盜、妨害公務、詐欺取財等前科的33歲男子黃正杰，前晚9時餘駕車外出時，疑似「喪屍煙彈」不離手，從林口往龜山方向一路超車，行經忠義、光峰路口撞上戴男的小貨車，小貨車失控撞路燈，戴男傷重亡，檢方複訊後向法院聲押，桃園地院法官參考他遭通緝次數，裁定自今起收押2個月，不禁見。

裁定理由書指出，被告黃正杰承認自己涉犯刑法第185條之3第2項前段與第1項第3款施用毒品後駕駛動力交通工具的犯罪，而且卷宗中有相關證據，顯示犯罪嫌疑重大。

被告今年4月27日晚間10時餘，就曾因吸食二級毒品安非他命後開車外出，因超過停止線為龜山警方攔檢查獲，被法院判3月徒刑，這次他又吸食二級毒品後開車上路，造成重大公共危險，而且導致有人死亡，情節非常嚴重。

此外，被告過去還曾經多次被各地檢察署通緝，顯示他有逃避法律追訴的紀錄；這次他所犯的罪名法定刑期超過3年以上，加上他曾有逃亡紀錄，因此法院認為他有逃跑的可能性，有必要將他羈押，因此裁定自今天起羈押2個月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園龜山33歲男子黃正杰前晚又涉吸毒駕車，撞死無辜戴姓水電工，桃園地檢複訊後向法院聲押，桃園地院法官今午裁定自即日起收押。記者陳恩惠／翻攝
桃園龜山33歲男子黃正杰前晚又涉吸毒駕車，撞死無辜戴姓水電工，桃園地檢複訊後向法院聲押，桃園地院法官今午裁定自即日起收押。記者陳恩惠／翻攝
桃園龜山33歲男子黃正杰前晚又涉吸毒駕車，撞死無辜戴姓水電工，桃園地檢複訊後向法院聲押，桃園地院法官今午裁定自即日起收押。記者陳恩惠／翻攝
桃園龜山33歲男子黃正杰前晚又涉吸毒駕車，撞死無辜戴姓水電工，桃園地檢複訊後向法院聲押，桃園地院法官今午裁定自即日起收押。記者陳恩惠／翻攝

