金門酒駕致死引關注 警擴大攔檢、民眾拒檢罰18萬

中央社／ 金門5日電

金門近日發生酒後駕車致死案件，金門縣警察局今天表示，10月起已強化酒駕取締。示意圖／AI生成
金門近日發生酒後駕車致死案件，金門縣警察局今天表示，10月起已強化酒駕取締，昨天實施專案擴大勤務時，有2起民眾拒檢逃逸，蒐證後對駕駛人開罰18萬元，並吊扣牌照2年。

金門縣警察局今天發布新聞稿指出，近日發生1起因酒後駕車導致死亡案件，為防止類似情形發生，已於10月間責成各外勤單位強化酒駕取締勤務，且自11月起針對轄內重要路段、易肇事地點等實施擴大專案攔檢勤務，同步加強取締「超速」、「闖紅燈」、「未禮讓行人」等重大違規行為。

警察局表示，昨天凌晨在金城鎮實施專案擴大勤務時，有2起民眾不依指示停車接受稽查逃逸案件，警方透過影像蒐證，依道路交通管理處罰條例規定，開罰新台幣18萬元，並吊扣該汽機車牌照2年。

根據警方統計，今年截至10月底，金門縣因酒駕肇事發生31件，造成1死40傷；民國113年同期則為24件、0死37傷，相較增加7件。警察局指出，113年全年度取締酒駕件數86件，移送公共危險案件70件；今年至10月止，已擴大取締舉發酒駕件數至113件，移送案件80件，執法強度增加30%以上。

警察局呼籲，酒後駕車嚴重違法，更危及他人生命安全，公共危險行為除面臨高額罰鍰、吊銷駕照等行政處分外，情節重大者也將依法送辦，追究刑責。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

