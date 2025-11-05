聽新聞
影／信義住商大樓藏德州撲克賭場 網紅「陳熙熙」等10人被警帶走
鍾姓男子涉嫌承租台北市信義區某住商大樓地下室，作為私人招待所，出租包廂供經營德州撲克職業賭場，警方上月29日晚間11時搜索查獲鍾等4名工作人員及6名賭客，其中1名賭客是網紅「陳熙熙」，查扣現金賭資3萬餘元及撲克牌等，分依賭博罪移送及社會秩序維護法裁處。
警方調查，42歲鍾姓男子前年初起承租北市忠孝東路5段某住商大樓地下室，設KTV作為私人招待所，由30歲溫姓男子擔任現場負責人，後來出租1間包廂供經營德州撲克賭場；22歲楊姓男子擔任賭場負責人，以每小時1100元承租，雇用24歲林姓女子當荷官，供人以籌碼換現金對賭德撲獲利。
信義警分局福德街派出所接獲線報，指該處深夜出入人士複雜，發現大樓外沒招牌，卻常停放汽車，經埋伏佈線，上月29日晚間11時搜索查獲鍾、溫、楊、林，並查獲網紅「陳熙熙」等6名賭客。
警方查扣現金賭資3萬3500元、籌碼賭資63萬7900元、預備籌碼賭資2044萬4650元、籌碼抽頭金1萬9200元及撲克牌、計時器、監視器、點鈔機、筆記型電腦、手機等，將鍾等4名工作人員依賭博罪嫌移送，將6名賭客依社維法裁處。
