高雄男駕車拒檢加速逃逸 警攔查起獲多樣毒品約571公克

高雄曹姓男子駕車時因車牌燈未亮，遭巡邏員警盤查，但曹男拒檢加速逃逸，警方攔查在車上查扣毒咖啡包、哈密瓜錠、愷他命等約571公克，依妨害公務、公共危險、毒品等罪送辦。

高雄市政府警察局苓雅分局今天指出，警方昨天下午5時19分執行勤務時，巡經四維四路與中華四路口發現一輛自小客車車牌燈故障，警方上前盤查時，駕駛卻加速逃逸。

警方尾隨至青年二路與自強三路口，上前攔查逮捕。經查證，車上駕駛為31歲曹姓男子，並當場查扣三級毒品咖啡包130包，毛重513.6公克、三級毒品哈蜜瓜錠47顆，毛重56.96公克、三級毒品愷他命1包，毛重1.15公克，警方當場將曹嫌逮捕偵辦。

警方指出，曹嫌詢問後，依違反刑法公共危險、妨害公務、毒品危害防制條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885