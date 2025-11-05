大馬泡麵、模型車藏千萬元大麻 竹聯幫、越南移工走私埋公墓

販毒集團從馬來西亞以泡麵、汽車模型夾藏大麻寄空運包裹來台，被海關攔截，刑事局追查集團收貨埋在新北市某公墓，前往搜出大麻，共查扣價值1000萬元的6.6公斤大麻，拘提竹聯幫天龍堂成員蘇姓男子及越南籍失聯移工潘姓、范姓男子，台北地檢署依毒品罪起訴。

警方調查，關務署台北關今年7月9日以X光檢查從馬來西亞空運來台的兩個包裹，拆開發現各裝泡麵碗及汽車模型盒，多數沒放泡麵及模型車，分別有大麻乾燥花10包、8包，共4373公克，取出通報刑事局。

郵局當月15日送貨至新北市八里區兩處大樓1樓店面，因無人領取，退回八里郵局；越南失聯移工23歲范姓男子騎機車前往領取，先領1個包裹返回附近住家，再更換衣物騎車到場領另1包裹返家，騎車帶兩個包裹至新北八里第一公墓塞進草叢後離開。

刑事局偵三大隊第三隊跟監埋伏，發現竹聯幫天龍堂成員28歲蘇姓男子開車到公墓拿包裹，另持鐵鏟、圓鍬挖出事先被同夥埋藏的大麻2295克，當場攔車拘提，同步赴范住處拘提，追出范受越南失聯移工25歲潘姓男子指使，當月21日前往其桃園市龜山區住處拘提。

3人坦承運輸毒品，指不知何人事先埋包，潘、范分別稱報酬1萬4000元、2000元，蘇未透露報酬，稱依指示取貨分裝，警詢後移送，北檢聲押禁見3人，法院裁定蘇、潘羈押禁見，范限制出居。北檢上月底均起訴，警方持續追查上手及埋包者。

