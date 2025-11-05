角頭「陳老師」持開山刀砍死人…逃亡24年以為躲過追訴期 判15年定讞

綽號「陳老師」的角頭陳來發26年前為討債持開山刀砍死人，犯案後逃亡24年，他本以為已逾追訴期，但他前年在社子島熱炒店被警方逮捕，最高法院依殺人罪判15年徒刑定讞。

全案起源於1999年間，陳來發與其他2名陳姓男子之間有債務糾紛，相約卡拉OK談判分帳，但三方一言不合發生口角衝突，陳來發的手下先拿出手槍，陳來發則拿出開山刀威嚇，並跟手下稱「開下去」（台語），手下隨即朝對方開槍。

陳來發的手下因槍械卡彈而無法順利接續射擊，排除故障後，又再擊發數槍，雖然對方試圖反擊，卻遭陳來發持開山刀持續揮砍多刀，大量失血、倒地不起，最終送醫不治。

陳來發犯案後隱姓埋名，冒用胞弟的名字逃亡24年，連親生孩子都不知道他的真實姓名，期間躲藏在新北市、桃園市，沒有固定處所，行事低調也從不帶證件，他原以為已經躲過25年追訴時效，而返回社子島，2023年12月間在熱炒店用餐時，被警方逮捕，檢方訊後依殺人罪嫌起訴。

士林地院一審認為陳來發協商時僅因死者拒絕抵債條件、發生口角，就心生不滿，喝令手下開槍射擊，死者中彈後，再持開山刀揮砍，造成死者全身21處銳器割傷（其中一刀長達13公分並砍斷腳筋），送醫不治，犯罪手段惡性重大、犯罪所生危害至鉅。

法院認為，陳來發犯後隨即逃亡，經通緝24年才被查獲，審理中表現出歸責他人的態度，至今未向死者家屬道歉，亦未曾和解或賠償，難查悔意，考量逃亡多年，年逾65歲，有慢性心衰竭等多重病症的身心等狀況，一、二審均判15年徒刑。