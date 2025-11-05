快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

聽新聞
0:00 / 0:00

角頭「陳老師」持開山刀砍死人…逃亡24年以為躲過追訴期 判15年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

綽號「陳老師」的角頭陳來發26年前為討債持開山刀砍死人，犯案後逃亡24年，他本以為已逾追訴期，但他前年在社子島熱炒店被警方逮捕，最高法院依殺人罪判15年徒刑定讞。

全案起源於1999年間，陳來發與其他2名陳姓男子之間有債務糾紛，相約卡拉OK談判分帳，但三方一言不合發生口角衝突，陳來發的手下先拿出手槍，陳來發則拿出開山刀威嚇，並跟手下稱「開下去」（台語），手下隨即朝對方開槍。

陳來發的手下因槍械卡彈而無法順利接續射擊，排除故障後，又再擊發數槍，雖然對方試圖反擊，卻遭陳來發持開山刀持續揮砍多刀，大量失血、倒地不起，最終送醫不治。

陳來發犯案後隱姓埋名，冒用胞弟的名字逃亡24年，連親生孩子都不知道他的真實姓名，期間躲藏在新北市、桃園市，沒有固定處所，行事低調也從不帶證件，他原以為已經躲過25年追訴時效，而返回社子島，2023年12月間在熱炒店用餐時，被警方逮捕，檢方訊後依殺人罪嫌起訴。

士林地院一審認為陳來發協商時僅因死者拒絕抵債條件、發生口角，就心生不滿，喝令手下開槍射擊，死者中彈後，再持開山刀揮砍，造成死者全身21處銳器割傷（其中一刀長達13公分並砍斷腳筋），送醫不治，犯罪手段惡性重大、犯罪所生危害至鉅。

法院認為，陳來發犯後隨即逃亡，經通緝24年才被查獲，審理中表現出歸責他人的態度，至今未向死者家屬道歉，亦未曾和解或賠償，難查悔意，考量逃亡多年，年逾65歲，有慢性心衰竭等多重病症的身心等狀況，一、二審均判15年徒刑。

案件上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

角頭陳來發26年前為了討債持開山刀砍死人，隨後逃亡24年，台北市警方2023年12月於社子某熱炒店逮獲，最高法院依殺人罪判他15年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
角頭陳來發26年前為了討債持開山刀砍死人，隨後逃亡24年，台北市警方2023年12月於社子某熱炒店逮獲，最高法院依殺人罪判他15年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

殺人 角頭 討債 社子島

延伸閱讀

唐振剛自首閃兵！「角頭」戰友黃鐙輝發聲：年輕難免會想僥倖

大叔遭2比特犬咬斃！養6年突發狂 鄰居開山刀被弄斷嘆：救不了他

顏正國癌逝10天！「角頭」全員靈堂致哀　高捷喊話：永不謝幕

歸仁圓環駁火35槍釀一死…角頭「瘋狗彬」判4年半 槍手判11年半定讞

相關新聞

角頭「陳老師」持開山刀砍死人…逃亡24年以為躲過追訴期 判15年定讞

綽號「陳老師」的角頭陳來發26年前為討債持開山刀砍死人，犯案後逃亡24年，他本以為已逾追訴期，但他前年在社子島熱炒店被警...

影／修車場偷賓士車還撞人肇逃…網友肉搜 雲林警方成功圍捕

雲林縣姜姓男子本月4日在斗六莿桐一家修車場偷走一部賓士車，開往虎尾逃逸途中，又撞到一名老人後仍持續逃逸，路人報警將老人送...

聯結車司機吸安撞死路肩緩撞車駕駛 國民法官判8年5月

林姓聯結車司機今年4月8日工作前吸安後，仍駕貨櫃車北上，午後經國道1號南下69.9公里衝撞施工緩撞車，釀許姓駕駛慘遭夾死...

警察局招募臨時演員日薪4千拍防詐影片？正牌台南市警局：是詐騙

台南市警察局近期接獲民眾詢問，是否在網路招募臨時演員拍攝防範詐騙的宣導影片，日薪最高可達4千元，讓不少民眾心動；市警局緊...

9億CEO雙屍案鑑定出爐！驗出6種毒品 「麻醉過量猝死」沒掙扎？

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，上月25日被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場查扣證物初驗具毒品反應，鑑定...

黃明志涉毒捲謝侑芯命案 鞭刑強制性為何成法律戰焦點

馬來西亞知名歌手黃明志在大馬捲入台灣「護理系女神」謝侑芯酒店猝死案，消息震驚兩地娛樂圈，馬國警方確認謝侑芯與黃明志曾一起在飯店過夜，並在黃明志身上搜出9顆疑為藍色毒品藥丸，黃明志尿檢也呈現4種毒品陽性反應。馬來西亞對毒品犯罪採重刑化，黃明志可能面臨「危險毒品法令」規定的強制鞭刑，在證據攻防層面，將會面臨極大挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。