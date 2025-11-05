影／修車場偷賓士車還撞人肇逃…網友肉搜 雲林警方成功圍捕

雲林縣姜姓男子本月4日在斗六莿桐一家修車場偷走一部賓士車，開往虎尾逃逸途中，又撞到一名老人後仍持續逃逸，路人報警將老人送醫仍陷於昏迷，引起網友公憤肉搜，車主的友人昨晚在斗六雲林科技大學後方龍潭路發現車子報警，警方出動警力成功圍捕並起出毒品。

有毒品等前科的45歲姜姓男子，昨天上午到莿桐鄉一家修車場，一輛待修的賓士車鑰匙仍插在駕駛座，即利用老板不注意，將車子偷走，姜男偷車得手後往虎尾方向行駛逃逸，行經虎尾大屯里的路口，撞上一名騎機車的王姓老人，姜男未下車搭救，還加速逃離。

警方獲報全面搜捕，網友不滿偷車又肇逃，即把這輛黑色的賓士失車車號BTX-18*6號貼網公告肉搜，車主的朋友昨晚約七時許，在斗六市雲林科技大學後方的龍潭路發現這部失車，且擋風玻璃有明顯撞痕，即趨前攔車並報警。

幾位車的男子合力要將姜男拉出車外，但姜男又試圖逃跑，警方及時趕到包抄，成功將他逮捕，並起出毒品等證物，姜男辯稱車禍發生時，他因自知其駕駛的車是偷來的，才不敢在發生交通事故後停留現場，但他有通知119到場救護才離開。

警方詢問後今天依偷竊及公共危險罪等罪嫌將他移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885